Meghan Markle dévoile son petit ventre arrondi

Meghan Markle a dévoilé son joli ventre de femme enceinte vêtue d'une robe longue spectaculaire signée Safiyaa.

Depuis l'annonce de sa grossesse le 15 octobre dernier, le monde entier a les yeux rivés sur la duchesse de Sussex pour essayer d'y percevoir des rondeurs. C'est chose faite!

Après plusieurs jours de voyage officiel en Australie, le couple est arrivé sur l'archipel des Fidji le 23 octobre. C'est lors d'un souper d'État organisé en leur honneur par le président Jioji Konrote au Grand Pacific Hotel de Suva que Meghan a fait cette apparition très remarquée au bras de son prince.

De profil, la robe assez cintrée laisse deviner un petit ventre rond qu'elle souligne en posant ses mains dessus.

Pool/Samir Hussein via Getty Images

Leur tournée royale en Océanie parmi les territoires du Commonwealth nous donne à voir des clichés plus attendrissants et glamour les uns que les autres.

On ne se lasse pas par ailleurs du chic de Meghan Markle qui en tout temps rayonne, avec un coup de coeur pour cette robe d'été toute simple qui lui sied à merveille. Décontracté et souriant le jeune couple semble plus amoureux que jamais.

Pool/Samir Hussein via Getty Images FRASER ISLAND, QUEENSLAND - OCTOBER 22: (NO UK SALES FOR 28 DAYS) Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex visit Kingfisher Bay Resort on October 22, 2018 in Fraser Island, Australia. The Duke and Duchess of Sussex are on their official 16-day Autumn tour visiting cities in Australia, Fiji, Tonga and New Zealand. (Photo by Pool/Samir Hussein/WireImage)

Et quand ils ont rencontré le plus mignon petit garçon jamais vu.

Gavin woke up "with a cough" so had to stay home from school today. He whipped together a necklace for Meghan, painted it gold and hopes to give it to her soon. @newscomauHQpic.twitter.com/Y3y3OZjjRK — Rohan Smith (@Ro_Smith) 17 octobre 2018

À VOIR AUSSI