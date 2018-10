Il faut tout un doigté (et beaucoup de patience) pour réaliser un maquillage d'Halloween qui a de la gueule. La youtubeuse beauté la plus en vue du Québec, Cynthia Dulude, en sait quelque chose. Celle qui multiplie les transformations spectaculaires sur sa chaîne à l'approche du 31 octobre nous dévoile tous ses trucs pour qu'on y arrive à notre tour. En bonus : une métamorphose en squelette détaillée étape par étape à reproduire à la maison.

Précautions pour la peau

Que vous vous maquilliez pour Halloween ou pour la vie-de-tous-les-jours, votre peau en souffrira. Pour limiter les dégâts, on applique une crème hydratante légère pour créer une barrière cutanée avant la transformation. C'est important de la choisir pas trop grasse afin que le maquillage adhère à la peau.

Lors de l'emploi d'un nouveau produit, il est recommandé de faire un test d'allergie sur la main avant l'application sur le visage. Plusieurs découvrent ainsi qu'ils sont allergiques au latex avant qu'il soit trop tard.

Le plus important reste de bien se démaquiller après la soirée. Optez pour un produit spécifiquement fait pour le «maquillage lourd», à base d'huile pour une efficacité maximale, et conçu pour les peaux sensibles afin d'apaiser votre épiderme déjà bien agressé.

Emmanuel Leroux-Nega/HuffPost Québec Voyez au bas de ce texte comment faire cette transformation en squelette.

Le maquillage du Dollarama, ça passe?

«C'est sûr que si on paie 2$ pour une palette de fards crème, ils vont être moins efficaces», dit Cynthia Dulude. Souvent, ils sont moins pigmentés, se travaillent moins efficacement et tiennent moins longtemps.

N'utilisez pas les cotons simili-précis souvent proposés dans les ensembles pas chers. Ils ne sont pas précis et ont tendance à s'effriter. Optez plutôt pour un pinceau à maquillage.

Sachez sinon que les produits destinés aux enfants font très bien la «job».

Les marques favorites de Cynthia Dulude

Mehron : «Apprécié par les professionnels.»

Graftobian : «Parfait pour le maquillage d'Halloween autant que pour le maquillage de scène.»

DiamondFx : La marque propose un blanc et un noir qui s'appliquent bien, offrent une bonne couvrance et adhèrent au visage.

Make Up For Ever : «Fort dans les produits artistiques.»

MAC Pro : «Une grande sélection pour Halloween.»

On peut sinon piger dans la trousse beauté de chérie. Rouge à lèvres, crayon noir et crayon blanc sont très utiles selon la youtubeuse.

Les produits sauveteurs

Vous avez entrepris un maquillage plus compliqué que vous le pensiez et une partie de votre visage est rendu un véritable brouillon? N'annulez pas votre party, tournez-vous plutôt vers :

Le faux-sang : «c'est un must. Si on gâche notre look et qu'on est pas fier, le faux sang, ça sauve tout le temps un peu le look. Tu peux t'en mettre partout dans le visage, et ça fait un effet».

«c'est un must. Si on gâche notre look et qu'on est pas fier, le faux sang, ça sauve tout le temps un peu le look. Tu peux t'en mettre partout dans le visage, et ça fait un effet». Les brillants : Pour les maquillages plus «fantastiques», de personnages féériques ou mystérieux, étendez des brillants ou utilisez-les pour cacher une zone maquillée un peu moins réussie. «Ça se voit de loin, ça se voit quand on bouge», témoigne Cynthia, qui promet un gros effet malgré la simplicité du truc.

Pour les maquillages plus «fantastiques», de personnages féériques ou mystérieux, étendez des brillants ou utilisez-les pour cacher une zone maquillée un peu moins réussie. «Ça se voit de loin, ça se voit quand on bouge», témoigne Cynthia, qui promet un gros effet malgré la simplicité du truc. Les prothèses : «Il n'y a pas de danger. [...] C'est super accessible, ce n'est pas très difficile à poser non plus». Qu'elles soient grosses ou minuscules, elles ont le mérite de créer un gros impact ou de camoufler un coin moins réussi du maquillage à la toute dernière minute.

Multipliez les selfies

S'il vaut toujours mieux de se fier à une image (un squelette, une momie, un populaire dessin animé) pendant la transformation, Cynthia Dulude conseille aussi de se faire aller le «selfie stick» question d'identifier les zones à corriger. Ça permet d'avoir un recul qu'on n'a pas nécessairement lorsqu'on se regarde dans le miroir.

Se transformer en squelette en 8 étapes

Cynthia Dulude est sortie de son studio pour venir nous proposer un maquillage express pour hommes qui fait son effet à ton coup : le squelette. Découvrez les 8 étapes et conseils de la youtubeuse dans la vidéo ci-dessous :

Cette année, pour Halloween, Cynthia Dulude a proposé des tutoriels maquillage de Jafar dans Aladdin, de sirène sombre, de Valak du film d'horreur The Nun sur sa chaîne Youtube.

Attention aux lentilles colorées!

Cynthia est fan de lentilles cornéennes cosmétiques. Elle considère que ça change un look d'Halloween du tout au tout, mais admet que le port de celles-ci comporte un certain risque pour la santé de l'œil.

«Je ne le dis pas nécessairement dans mes vidéos, mais on n'est pas censé les porter plus que deux ou trois heures. Les magasins spécialisés le spécifient normalement», dit-elle.

sdominick via Getty Images A close up studio image of a woman with her face painted like a creepy jack o'lantern and dressed as a scarecrow.

Elle a raconté au HuffPost Québec que l'une de ses fidèles abonnées avait failli perdre la vue en imitant l'une de ses transformations proposées sur YouTube qui incluaient des lentilles colorées. La petite les avait portées presque toute la journée : à l'école et pendant la cueillette de bonbons. Résultat : les lentilles ont décollé sa cornée en agissant comme des ventouses et ont irrité ses yeux au point où ils étaient «rouge sang» le lendemain matin.

Heureusement, l'adolescente a retrouvé la vue, mais elle aurait dû être au fait des réticences émises chaque année par les optométristes sur le port des lentilles cosmétiques dans le temps de l'Halloween.

Parmi les dangers, sont cités :

Un risque de développer des infections ou des ulcères de la cornée pouvant mener à la cécité.

Mal entretenues, ces lentilles deviennent des agents de transmission de bactéries, virus ou même de champignons et un seul contact avec l'œil peut causer une infection ou d'autres complications oculaires.

Risque accru d'avoir une irritation ou une infection oculaire. Jusqu'à six fois plus grand chez les porteurs occasionnels.

Elles laissent généralement passer moins d'oxygène dans les yeux qu'une lentille cornéenne médicale en raison d'utilisation de peinture et de pigment pour ajouter de la couleur.

N'étant souvent pas adapté à la forme de l'œil, les lentilles cosmétiques peuvent non seulement causer un inconfort visuel, mais aussi une coupure, une abrasion de la surface de l'œil ou une infection.

Si vous décidez tout de même d'aller de l'avant, plongez-les dans du liquide à verres de contact puis assurez-vous que vos mains soient propres avant de les mettre. Cynthia Dulude conseille de les installer avant le maquillage du visage puisque les yeux ont tendance à couler pendant la pose. (Elle avoue aussi mettre un temps fou à les installer. En moyenne 20 minutes, dit-elle en riant). Et ne les gardez pas plus que trois heures.

VOIR AUSSI :