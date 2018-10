Le message d'amour de Céline Dion à ses jumeaux de 8 ans

Céline Dion a partagé un message plein d'amour pour l'anniversaire des jumeaux qui ont 8 ans. Touchant!

«Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd'hui et vous me rendez fière à tous les jours. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire! - Maman xx...» - a écrit la star.

Sur ce cliché on peut voir Céline Dion -tenue très sport et absolument magnifique au naturel - et ses trois garçons: Eddy, Nelson et René-Charles - l'aîné.

La publication pleine d'amour a été aimée par 28 000 personnes et partagée 1089 fois. La chanteuse ne se prive jamais de démonstrations tendres envers ses enfants - et ça nous fait craquer.

