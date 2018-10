Les forces de l'ordre américaines sont intervenues mardi et mercredi après la découverte de colis suspects envoyés à Hillary Clinton, à Barack Obama, au bureau new-yorkais de la chaîne CNN et à d'autres adresses liées à des personnalités politiques.

Le Secret Service des États-Unis, chargé de la protection du président, des anciens présidents et de certaines personnalités, a intercepté mardi soir un engin explosif envoyé à la résidence des Clinton dans l'État de New York. Le colis destiné à la résidence des Obama à Washington a été intercepté mercredi.

Un colis suspect a également été livré au bureau de Manhattan du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo.

Les enquêteurs croient que le colis envoyé à Mme Clinton est lié à celui qui a été trouvé lundi chez le milliardaire George Soros, a déclaré un responsable à l'Associated Press.

L'adresse de l'expéditeur inscrite sur un des colis était celle de la représentante Deborah Wasserman Schultz, une référence ironique à l'ancienne présidente du Comité démocrate national.

Ni Mme Clinton ni M. Obama n'ont reçu le colis, et aucun des deux n'a couru le moindre risque en raison des procédures de tri en vigueur, a assuré le Secret Service dans un communiqué.

La Maison-Blanche a rapidement condamné "les tentatives d'attaques violentes contre le président Obama, le président (Bill) Clinton, la secrétaire Clinton, et d'autres personnalités connues".

"Ces actes de terreur sont méprisables, et quiconque en est responsable devra en répondre dans la pleine mesure de la loi", a indiqué dans un communiqué la porte-parole Sarah Huckabee Sanders.

Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont également dénoncé les événements.

La chaîne CNN aussi visée

Mme Clinton faisait campagne en faveur des candidats démocrates en Floride mardi et mercredi, et elle ne se trouvait pas à la résidence familiale de Chappaqua, dans l'État de New York, lorsque le colis a été trouvé. L'ancien président Clinton y était, mais le paquet a été intercepté dans un centre de tri du comté de Westchester, à une certaine distance de Chappaqua.

Les forces de l'ordre ont décrit aussi bien des "engins explosifs potentiels" que des "engins explosifs fonctionnels".

Le bureau de New York de la chaîne CNN a par ailleurs été évacué en raison d'un colis suspect. Le colis a été découvert dans une salle de courrier, puis transporté par l'escouade antibombe. On ne sait pas encore s'il est relié aux autres paquets.

Le commissaire de la police de New York a révélé que le colis contenait un explosif et une enveloppe de poudre blanche. Deux sources au sein des forces de l'ordre avaient précédemment indiqué qu'il s'agissait d'une bombe-tuyau rudimentaire, mais fonctionnelle. Le colis était adressé à John Brennan, l'ancien directeur de la CIA qui s'exprime fréquemment en ondes et qui compte parmi les principaux détracteurs du président Trump.

Le responsable de la lutte contre le terrorisme à New York, John Miller, a estimé qu'un seul individu était responsable de tous les envois.

En Floride, la police examinait mercredi deux colis suspects envoyés aux bureaux de Mme Wasserman Schultz.