S'il existe une pièce de la garde-robe que l'on adore, c'est le fameux chandail en mailles - petites ou grosses - dans lesquelles on rêve de s'emmitoufler et ce du bureau au chalet. Elle se fait pour la saison aussi élégante que confo, aussi chic que classique.

On vous a concocté une petite sélection des modèles hot de la saison, du rétro, au XXL, la maille promet de nous envelopper d'un havre de douceur et de chaleur. On dit oui et pas plus tard que tout de suite.

Rétro

On se verrait bien l'enfiler pour descendre les futures pistes enneigées, mais inutile d'aller jusque-là, vous pourrez porter ce chandail avec une jupe longue plissée façon faux cuir, la saison est aussi le moment de marier des modèles qui contrastent.

Le chandail robe

Pourquoi ne pas faire d'un chandail une robe? La réponse est dans la question!

Matthew Sperzel via Getty Images

Bourgogone, rouille, citrouille et curry, les nuances hot

Ces nuances seront tendance même après l'Halloween, pas de stress vous pouvez y aller. On aime ces déclinaisons aux couleurs des feuilles d'automne qui viennent réchauffer le teint.

NurPhoto via Getty Images

XXL

Les silhouettes surdimensionnées ont encore cette année la cote et on adore! Les gros chandails tout comme les gilets XXL sont clairement d'actualité.

Enrichie de paillettes

Lorsque la maille se fait chic pour le temps des Fêtes. Qui a dit que le gros chandail n'était pas élégant, en voici une démonstration éloquente.

Chandail

À chevrons

Il revient chaque saison, et on aime son côté nordique qui se marie avec de nombreuses jupes et pantalons plus ou moins habillés.

L'hiver sera chaud emmitouflés dans ces modèles réconfortants.

