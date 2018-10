Une vingtaine de personnes ont été blessées, essentiellement aux jambes, dans l'écroulement d'une portion d'un escalier mécanique dans le centre de Rome, vraisemblablement causé par des supporters russes du club de foot CSKA Moscou, rapportent mardi soir les médias italiens.

Selon l'agence AGI, "un groupe important de tifosi du CSKA, probablement sous l'effet de l'alcool, ont commencé à sauter tous ensemble, provoquant l'écroulement" d'une portion d'escalier mécanique.

L'escalier mécanique en question menait vers une station de métro dans le centre de Rome qui a été fermée au public, de nombreux véhicules de police et ambulances se rendant sur place.

