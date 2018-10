Une pizza du resto ou un pâté chinois fait maison?

Il semblerait qu'une écrasante majorité choisisse le pâté chinois.

Selon un nouveau sondage Léger, seulement 20% des Canadiens préfèrent réellement manger à l'extérieur de leur domicile.

Le Québec est tout de même la deuxième province au pays à choisir le resto avec 24% des répondants qui ont opté pour ce choix, derrière la Colombie-Britannique, avec 28%.

Alors que les baby-boomers sont la génération à préférer le plus la bouffe maison, les milléniaux préfèrent davantage sortir que cuisiner.

Les Américains seraient aussi plus «sorteux» que les Canadiens: 26% d'entre eux préfèrent le resto contre 68% qui choisissent la cuisine maison.

Léger

Méthodologie

Ce sondage Web a été réalisé d'une part du 24 au 27 août 2018 auprès de 1544 Canadiens, et d'autre part du 12 septembre au 17 septembre 2018 auprès de 1000 Américains, âgé(e)s de 18 ans ou plus, à partir d'un panel en ligne. Aux fins de comparaison, pour un échantillon probabiliste, on obtiendrait une marge d'erreur de 2,5% et de 3,1%.

