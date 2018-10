17 choses à savoir sur votre répugnante coloc, la scutigère

Lorsque vous la voyez, impossible de l'oublier. Elle vous hante la nuit, surtout lorsqu'elle vous échappe. La scutigère, cette immense bébite d'intérieur aux pattes multiples qui filent à vive allure, grouille dans la plupart des maisons québécoises, mais s'avère une meilleure coloc que vous le pensez.

Voici ce que vous devez savoir sur la scutigera coleoptrata.

1. Elle fuit la lumière (donc vous n'êtes pas censé la voir trop souvent).

2. C'est une redoutable prédatrice. Elle mange les petits insectes, tels les cloportes, les araignées, les mouches, les blattes. (Il vaut donc mieux de la laisser s'enfuir et continuer de chasser... si vous en avez le courage).

3. Elle chasse aussi les punaises de lit, mais moins efficacement comme les deux bestioles ne se tiennent pas dans les mêmes endroits.

4. Plus vous en voyez, plus vous avez des insectes dans la maison. L'automne est donc une bonne saison pour les scutigères comme les bestioles ont tendance à rentrer à l'intérieur quand le mercure redescend.

5. La scutigère a un venin. Il sert à paralyser ses proies. Il n'est pas «reconnu» comme dangereux pour l'humain ou les animaux domestiques, mais peut causer des réactions allergiques chez certains.

6. Elle peut dégager une odeur nauséabonde lorsqu'elle est volontairement perturbée. Donc, pas touche!

7. La scutigère possède deux yeux qui contiennent jusqu'à 600 «yeux simples» appelés ocelles. Ark. Ark. Ark!!!

8. Elle mesure entre trois et cinq centimètres, SANS. LES. PATTES.

9. Elle est plus présente dans les endroits chauds et humides. On les retrouve souvent dans la baignoire, l'évier, les fissures, la tuyauterie, sur les cimaises et parfois sur les murs.

10. Ce n'est pas un insecte, mais un A-NI-MAL! Les insectes ont trois paires de pattes. La scutigère, un centipède, est un animal au même titre qu'une araignée.

11. La scutigère n'a pas 1000 pattes, mais 30 qui s'allongent vers l'extrémité de son corps. Ainsi, elle ne s'enfarge pas dans ses propres pattes.

12. La femelle peut avoir des pattes qui font deux fois la longueur de son corps.

13. Elle peut filer à une vitesse de 40 cm/seconde.

14. Elle est cannibale : elle peut se nourrir d'autres scutigères.

15. La scutigère ne cause pas de dommage matériel. Elle laisse la structure de votre bâtiment et vos avoirs tranquille.

16. La femelle pond entre 130 et 290 œufs individuellement sur le sol.

17. Pour l'exterminer, bonne chance! Il faudra vous attaquer aux autres bébites de la maison afin qu'elle soit privée de nourriture. Si votre demeure est bien ventilée et que le taux d'humidité y est bas, il y a moins de chances qu'elle vienne faire coucou.

Source : Mario Bonneau, préposé aux renseignements entomologiques à l'Insectarium de Montréal