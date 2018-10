L'ouragan Willa s'est transformé lundi en un monstre "potentiellement catastrophique" de catégorie 5 dans l'est du Pacifique et pourrait frapper la côte ouest du Mexique entre Mazatlan et Puerto Vallarta d'ici à mercredi.

En début de journée lundi, les vents soutenus de Willa soufflaient à 260 kilomètres/heure - soit des vents plus puissants que ceux de l'ouragan Michael quand il est arrivé en Floride. La tempête se trouvait à 280 kilomètres au sud-sud-ouest de Las Islas Marias et à 215 kilomètres au sud-sud-ouest de Cabo Corrientes. Elle glissait vers le nord à 11 kilomètres/heure.

Des vents ayant la puissance d'un ouragan étaient ressentis à 45 kilomètres de son oeil et des vents ayant la puissance d'une tempête tropicale à 150 kilomètres.

Le Centre national des ouragans, à Miami, a prévenu que jusqu'à 45 centimètres de pluie pourraient tomber sur l'ouest de l'État du Jalisco, sur l'ouest du Nayarit et sur le sud du Sinaloa. Il a mis en garde contre une onde de tempête, des vents et des précipitations potentiellement mortels.

From 40 mph Tropical Storm to 155 mph Hurricane in 48hrs, Willa is another example of rapid intensification in a tropical cyclone. Wind shear will weaken the storm slightly before landfall Tue, but Willa will bring life-threatening storm surge and winds to the Mexico coast. pic.twitter.com/9jR73rxuk0