Contrairement aux autres exclus, Kristina a eu un passe-droit à la suite de son élimination d'Occupation Double Grèce. Mais, on comprend la production de lui avoir octroyé ce privilège.

Étant donné qu'elle est la maman de deux enfants, la production de l'émission présentée à V l'a laissée revenir au Québec plus tôt. Habituellement, les candidats éliminés de l'aventure doivent rester trois semaines de plus en Grèce en raison du décalage entre le tournage et la diffusion ici au Québec.

Michael, éliminé aussi à la suite de l'émission pleine en rebondissements de dimanche, est arrivé à Montréal depuis 24 heures. Quant à elle, la Sherbrookoise de 28 ans est rentrée au Québec le 4 octobre.

Kristina, qui a fait son entrée dans les maisons après la première élimination, avait un casting très différent des autres candidats. Mère de famille, elle a aussi révélé dès les premiers instants que son ex était une femme. Physiquement, il était très facile de la reconnaître en raison de ses nombreux tatouages.

Bref, l'arrivée de Kristina avait quelque chose de rafraîchissant dans le paysage des téléréalités québécoises.

«J'adore être différente, a lancé la tatoueuse dans un entretien téléphonique avec le HuffPost Québec, lundi. [...] Je suis vraiment contente d'avoir montré aux gens que ce n'est pas parce que je suis autant tatouée que je suis une mauvaise personne ou une "tout croche".»

EN VIDÉO: les commentaires de Kristina tout de suite après son exclusion

Avant même d'être sélectionnée, Kristina croyait que son statut de maman allait l'éliminer des choix finaux de la production.

«J'ai été agréablement surprise. Je pense que ça montre aux gens que ce n'est pas parce qu'on est maman qu'il faut arrêter de vivre», a souligné celle qui pouvait parler à ses enfants de deux à trois fois par semaine via Facetime durant son séjour en Grèce.

Bien qu'elle se soit ennuyée énormément de ses enfants, Kristina s'était lancée dans Occupation Double avec la ferme intention d'y rester pour les trois prochains mois. Renaud, qui était la seule raison pour laquelle elle participait à l'aventure, ne l'a finalement pas séduite, ce qui a changé la donne.

Kristina avoue qu'elle aurait aimé qu'il y ait une femme bisexuelle ou lesbienne dans l'aventure.

«Je pense qu'on est rendu là dans la société. De faire un voyage ou peut-être même gagner l'aventure avec une femme, j'aurais vraiment été fière de ça», a-t-elle mentionné.

Cela aurait peut-être changé sa décision, elle qui aurait quitté OD même si elle n'était pas éliminée dans l'émission de dimanche.

Renaud ne fait pas l'unanimité

Kristina et Michael ont tous deux eu des frictions avec Renaud au cours de leur passage à Occupation Double.

Kristina ne s'était pas cachée pour dire que Renaud était le seul garçon qui l'intéressait à son arrivée. Cette attirance physique ne s'est toutefois jamais transformée en un autre sentiment.

«Je pense que je m'étais fait une mauvaise image de lui à la base, a-t-elle expliqué, puisqu'elle le suivait sur Instagram après l'avoir vu aux auditions. [...] Finalement, après l'avoir rencontré, je me suis aperçue que c'était moins mon type de personne, même si physiquement c'est le cas.»

Quant à Michael, comme on peut le voir dans sa vidéo d'exclu, il en a long à dire sur les agissements de Renaud.

«Il va être fourbe. Il va parler dans le dos et il va faire des manigances. Mais quand tu l'interroges, il se positionne en victime», a décrit Michael en citant l'exemple du souper d'élimination avec les autres garçons.

À VOIR: les nouveaux débarquent dans les maisons

L'élimination de Kristina et de Michael veut donc dire que les 10 candidats restants sont tous ceux qui ont fait partie de la première semaine de l'aventure. Lundi, Jessika et Gregory viendront se greffer au groupe. Néanmoins, Michael croit que la dynamique ne changera pas trop, surtout du côté des garçons.

«Ils vont tenir tant qu'il va y avoir des nouveaux qui vont rentrer. Ils veulent se protéger au maximum le plus longtemps possible. Dès que les nouveaux arrêteront d'arriver, ce qui va se passer, ils vont se déchirer et se manger entre eux», a-t-il estimé.

Kristina et Michael seront en direct à OD+, lundi soir, à 19h.

Occupation Double Grèce est diffusé du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.