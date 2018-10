Jean-Luc Mongrain a pris part à l'émission La vraie nature, diffusée ce dimanche 21 octobre, sur les ondes de TVA, et l'animateur et journaliste, réputé pour son franc-parler et ses moments d'indignation, s'est ouvert sur les raisons pour lesquelles il n'était plus à la barre d'une émission d'affaires publiques.

Le tout a commencé par la présentation d'un extrait du fameux segment de la quotidienne Mongrain (diffusée de 2009 à 2012 sur les ondes de LCN)dans lequel l'animateur critiquait de façon virulente la liste des fournitures scolaires d'un élève de première année.

Questionné par Ariane Moffatt à savoir s'il était vraiment fâché au moment de cet enregistrement, Jean-Luc Mongrain a répondu : «Oui, ça m'a mis le feu au cul».

Quant à son style très coloré et émotif, le principal intéressé a corrigé le tir lorsque l'animateur Jean-Philippe Dion a parlé de «spectacle».

«Ce n'est pas parce qu'un sujet est aride qu'il doit être plate», a-t-il lancé.

En ce qui a trait aux raisons de son absence des ondes ces jours-ci, Jean-Luc Mongrain s'est permis une piste de réponse, après avoir admis qu'il «avait moins la flamme» pour les émissions d'affaires publiques.

«Le danger avec les nouvelles générations, c'est qu'elles pensent que rien n'a existé avant leur propre baptistère, a-t-il déclaré. Je pense que dans mon métier, comme dans bien d'autres, il y a de l'âgisme.

Je pense qu'on ne sait pas profiter de l'expertise et de l'expérience des gens qui sont passés avant.»

À savoir s'il serait en mesure aujourd'hui de prendre la barre d'une émission comme Mongrain, il répond sans hésiter : «Demain matin, les mains dans le dos».

La vraie nature est diffusée les dimanches à 21h, sur les ondes de TVA.