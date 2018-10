Gigi et Kendall seraient de retour parmi les Anges de Victoria's Secret

Il semblerait bien que Gigi Hadid et Kendall Jenner soient de retour pour le prochain défilé de Victoria's Secret, le plus glamour et le plus attendu de l'année.

Le créateur de chaussures Brian Atwood a partagé sur son compte Instagram les photos des deux top modèles et influenceuses en se réjouissant d'avance de les voir défiler sous peu à Mew York lors de la grand-messe de la lingerie.

Le défilé aura lieu à New York cette année - après Paris en 2016 et Shanghai - et promet une fois de plus d'en jeter plein les yeux. On sait également que défileront les modèles d'une capsule designée par Mary Katrantzou, la créatrice d'origine grecque basée à Londres et connue pour ses créations très colorées.

«Dans moins d'un mois...!»

«Impatient de voir cette beauté défiler... »

