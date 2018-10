Pourquoi l’industrie canadienne des œufs continue de croître

De l'essor de l'avocat à la création du croissant-beignet, nous avons observé beaucoup de tendances alimentaires au cours des dernières années. Certaines bonnes, certaines étranges, d'autres carrément extravagantes. L'œuf canadien, toujours en vogue, est un aliment de base qui échappe à la tendance. En fait, au cours de la dernière décennie, les ventes d'œufs au Canada ont connu une hausse constante. Il est juste de dire que cet ingrédient populaire et nutritif ne disparaîtra pas. Et c'est une bonne chose, parce que notre penchant pour le déjeuner à toute heure de la journée ne disparaîtra pas non plus, merci beaucoup.

Lorsqu'il s'agit de démystifier et de comprendre l'amour toujours changeant du pays pour les œufs, Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'œufs du Canada, dit que c'est simple : les produits locaux de haute qualité sont primordiaux pour les Canadiens. Autrement dit, nous sommes très fiers lorsqu'il s'agit d'offrir un œuf de bonne qualité, et à juste titre.

Eggfarmers

Tout est question de fraîcheur

Il ne fait aucun doute que les œufs sont aimés d'abord et avant tout pour leur valeur nutritive. Les ingrédients riches en protéines sont essentiels à une alimentation équilibrée, et les Canadiens savent qu'ils n'ont pas à faire de compromis sur un produit de haute qualité à la maison. « Au Canada, les œufs sont produits dans chaque province et territoire, explique Lambert, ce qui nous permet d'avoir accès à des œufs locaux toute l'année, de Terre-Neuve à l'île de Vancouver, et même aux Territoires du

Nord-Ouest. Partout au pays, les Canadiens obtiennent généralement des produits régionaux. » De plus, ce niveau d'accès extraordinaire se prête à une abordabilité tout aussi facile à soutenir.

HuffPost Québec Eggfarmers

Un engagement envers la collectivité

L'une des choses qui interpellent fortement la sensibilité canadienne, c'est l'idée que l'achat local signifie que vous appuyez la collectivité dans laquelle vous vivez, dit Lambert. « Vous soutenez les propriétaires d'entreprise, vos amis et vos voisins et je pense qu'il est important pour les Canadiens de savoir d'où viennent leurs aliments. » En termes simples, il s'agit d'une transaction de confiance et d'appréciation.

En accueillant des réunions publiques pour les collectivités et leurs producteurs d'œufs locaux, les Producteurs d'œufs du Canada vont encore plus loin. « Nous planifions des événements partout au pays où des producteurs rencontrent le public. Je pense que nous nous sommes vraiment mobilisés et que nous avons mis notre visage sur le produit, appuyant ce que nous faisons dans nos fermes », déclare Lambert.

HuffPost Québec Eggfarmers

Sensibilisation à l'environnement et demande croissante

L'élaboration de pratiques durables est importante pour les consommateurs et les producteurs canadiens. Voici un exemple concret : il y a environ 1 000 fermes ovocoles familiales au pays qui produisent les œufs que les Canadiens mangent tous les jours. Leur système de gestion de l'offre signifie que les producteurs produisent juste assez d'œufs pour répondre à la demande, de sorte qu'ils sont toujours frais, locaux et de haute qualité. « Nos œufs ne parcourent pas de longues distances et n'ont pas d'incidence sur l'environnement, déclare Lambert. Une grande partie de la croissance de l'industrie provient des fermes existantes qui produisent plus d'œufs chaque année. Nous travaillons ensemble non seulement sur ce dont nous avons besoin pour la production, mais aussi sur les normes et les programmes à la ferme nationaux qui comprennent les vérifications réalisées par une tierce partie. »

Les programmes conçus expressément pour attirer de nouveaux producteurs, qui ont à cœur l'innovation, la productivité et l'efficience, ne sont qu'un autre exemple de l'attitude avant-gardiste des Producteurs d'œufs du Canada. Parce que travailler ensemble est ce que les Canadiens font le mieux, souvent devant un plat de délicieux œufs.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les Producteurs d'œufs du Canada renforcent les collectivités grâce aux dons de produits, aux emplois et à la stabilité ici