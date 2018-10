Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, a formé son cabinet fantôme, lundi.

Il a attribué à chacun des membres de son équipe les responsabilités qu'ils devront assumer dans le cadre des travaux parlementaires qui s'amorçent le 27 novembre.

Fait à souligner: Gaétan Barrette ne sera pas celui qui affrontera la ministre caquiste de la Santé, Danielle McCann, en Chambre. Il se voit plutôt affecté au Conseil du trésor et aux transports.

C'est le député de Pontiac, André Fortin, qui hérite de la santé, tandis que sa collègue dans Saint-Laurent, Marwah Rizqy, devient porte-parole de son parti en matière d'éducation.

Tous deux pourraient se présenter comme candidats lors de la prochaine course à la chefferie.

Sans surprise, Carlos Leitao est porte-parole du PLQ en matière de finances, et Dominique Anglade en matière d'économie.

Dominique Anglade et Carlos Leitao

La députée de Saint-Henri - Sainte-Anne, qui est également responsable du dossier de l'immigration, sera épaulée par sa collègue Hélène David, chargée entre autres de l'épineux dossier de la laïcité.

La recrue dans Westmount - Saint-Louis, Jennifer Maccarone, devient porte-parole en matière de famille, et l'ex-ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, hérite quant à elle de la culture.

Pour sa part, l'ancienne ministre de la Culture, Marie Montpetit, talonnera la nouvelle ministre de l'Environnement, l'entrepreneure MarieChantal Chassé.

Les officiers de Pierre Arcand sont: Sébastien Proulx (leader parlementaire), Filomena Roti Roti (présidente du caucus) et Nicole Ménard (whip).

Par ailleurs, les libéraux se réuniront en caucus présessionnel les 24 et 25 octobre, au Centre de villégiature l'Entourage du Lac-Beauport, "afin d'établir les actions qu'ils mèneront au cours des prochaines semaines et pour se préparer à la rentrée parlementaire".

"Le gouvernement a plusieurs explications à fournir aux Québécois et nous nous assurerons qu'il y réponde", a affirmé M. Arcand lundi, par voie de communiqué.

"Les porte-paroles investiront temps et efforts au cours des prochaines semaines afin d'assurer une pleine maîtrise de leurs dossiers lors de la rentrée parlementaire. J'ai confiance en chacun des députés du caucus libéral et ensemble nous travaillerons à relancer notre parti", a-t-il ajouté.

Le cabinet fantôme du Parti libéral du Québec:

Dominique Anglade: économie et immigration

Pierre Arcand: métropole

Gaétan Barrette: Conseil du trésor et transports

Frantz Benjamin: dossiers jeunesse

David Birnbaum: affaires autochtones

Francine Charbonneau: aînés, proches aidants et lutte contre l'intimidation

Enrico Ciccone: sports, loisirs et saines habitudes de vie

Hélène David: services sociaux, laïcité et condition féminine

Monsef Derraji: PME et innovation

André Fortin: santé, santé publique et vitalité des régions

Maryse Gaudreault: tourisme

Carlos J. Leitao: finances

Gregory Kelley: relations avec les Québécois d'expression anglaise

Jennifer Maccarone: famille

Isabelle Melançon: culture, communications et protection de la langue française, leader parlementaire adjointe

Nicole Ménard: whip

Marie Montpetit: environnement, lutte contre les changements climatiques et agriculture

Marie-Claude Nichols: affaires municipales

Saul Polo: Énergie, ressources naturelles, forêts, faune et parcs

Sébastien Proulx: Capitale-Nationale et institutions démocratiques, leader parlementaire

Marwah Rizqy: éducation, enseignement supérieur et stratégie numérique

Paule Robitaille: relations internationales et Francophonie

Jean Rousselle: travail, éthique et intégrité des marchés publics

Filomena Rotiroti: présidente du caucus

Monique Sauvé: emploi et solidarité sociale

Christine St-Pierre: sécurité publique

Marc Tanguay: justice et accès à l'information

Lise Thériault: habitation et protection des consommateurs

Kathleen Weil: relations canadiennes et francophonie canadienne

PQ: marque de confiance envers Catherine Fournier

De son côté, le PQ annonce que c'est le chef intérimaire Bérubé lui-même qui défendra le dossier de la laïcité.

Il confie la santé et l'environnement à un pilier du parti, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et l'éducation à celle qui était vice-cheffe du PQ jusqu'à tout récemment, Véronique Hivon.

D'ailleurs, la députée de Joliette ne chômera pas; en plus de l'éducation, elle hérite de la famille, de la justice, des relations Québec-Canada, de l'accès à l'information et des soins de fin de vie.

À 26 ans, la vedette montante du parti et plus jeune députée de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier, sera quant à elle chargée de l'économie, de l'immigration, des transports, de la condition féminine, de la réforme des institutions démocratiques et de la métropole, rien de moins.

Jean-Yves Cliche

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, devient quant à lui leader parlementaire du PQ et son porte-parole en matière de finances. Harold LeBel, député de Rimouski, est whip et président du caucus.

"Nous formons une équipe à la fois renouvelée et aguerrie, a indiqué M. Bérubé par communiqué. Les Québécois peuvent compter sur nous pour rappeler au nouveau premier ministre et à son gouvernement que les attentes de la population à leur égard sont très élevées", a-t-il renchéri, en faisant référence notamment à l'accessibilité des soins de santé, aux conditions de vie des aînés, à la rénovation des écoles et à la "crise climatique".