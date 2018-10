«Occupation Double Grèce»: un coup de théâtre et deux nouveaux candidats

Jay Du Temple avait promis que l'épisode du 21 octobre d'Occupation Double Grèce serait intense, et il n'a pas menti.

L'arrivée de Michael au début de la semaine ne fut évidemment pas étrangère à cette zizanie. Il est loin d'avoir fait l'unanimité, et ce, autant du côté des garçons que chez les filles, notamment en raison de ses propos injurieux et de son attitude jugée arrogante.

Michael a d'ailleurs rattrapé le coup lors de la soirée casino en projetant une meilleure image de lui-même, tout en expliquant ses paroles déplacées à Catherine et à Pézie. Puis, au souper, le jeune homme originaire de Lyon a souligné une fois de plus que le terme «connasse» n'avait rien de méchant à ses yeux.

De leur côté, Renaud, Andrew, Yan et Olivier se sont éloignés davantage de Jonathan qui, pour sa part, s'est rapproché de Michael. Une division à l'origine du coup de théâtre dont nous avons été témoins à la fin de l'épisode.

Larmes et stratégies

Outre de nouveaux baisers échangés entre Olivier et Pézie, puis Renaud et Maude, nous avons eu droit aux premiers échanges de salive entre Catherine et Andrew, puis Yan et Julie-Anne. Un rapprochement qui a évidemment laissé un goût amer dans la bouche d'Alexandra B., qui a aussitôt remis en question sa place dans l'aventure.

Le traditionnel souper a par la suite été très émotif, alors que Michael a pris constamment la défense de Jonathan, soutenant ne pas être capable de supporter l'injustice et l'exclusion.

Comme pour lui donner raison, les quatre autres garçons ont fait fi de l'attirance de Jonathan envers Kristina pour justifier leur désir d'éliminer cette dernière.

On va enlever les couteaux. L'année passée, on a eu une mauvais expérience avec ça. Jay Du Temple

Une émotivité qui s'est transportée à la table des délibérations, à laquelle ont également pris part Andrew et Pézie (protégés par Yan et Alexandra B.) et Maude (protégée par Renaud lors de la soirée casino).

La délibération aurait été la plus longue et la plus intense de l'histoire d'Occupation Double, selon Jay Du Temple, car les quatre immunisés n'arrivaient pas à s'entendre sur les candidats à protéger, tout comme les raisons et les motivations de chacun de participer au jeu de séduction.

Contrairement à ce que l'aperçu de mercredi dernier suggérait, c'est Maude qui était en mode attaque, tandis que Michael a adopté une attitude beaucoup plus posée et respectueuse. Ce dernier n'a toutefois pas hésité à remettre le coup de coeur de Renaud à sa place lorsqu'il en a eu assez.

Coup de théâtre

Au moment de l'élimination, l'animateur a révélé que Michael avait décidé de renoncer à son immunité pour protéger Jonathan.

Michael a donc été éliminé, et n'a pas raté sa dernière occasion de salir la réputation de Renaud auprès des filles.

Ironiquement, du côté de ces dernières, c'est Kristina (l'un des coups de coeur de Jonathan) qui a dû quitter l'aventure. Une décision qui a semblé faire l'affaire de la principale intéressée, qui a avoué s'ennuyer de ses deux enfants.

Deux exclus = deux nouveaux candidats

Du côté des filles, c'est la «divertissante» Jessika qui fera ses débuts ce lundi. La jeune femme de 26 ans originaire de Brossard, qui aime chanter et danser, dit avoir bien hâte de rencontrer les gars, elle qui n'aurait pas le temps généralement d'avoir un chum. Elle compte utiliser ses yeux et son sourire pour charmer les candidats.

Puis, du côté des garçons, c'est le charpentier-menuisier Gregory qui fera son entrée. Le «bad boy» de 26 ans originaire de Québec se décrit comme «une tête forte», soutenant qu'il est très rare qu'il arrive deuxième.

«Les filles, habituellement, me trouvent beau, mais pensent souvent que je ne suis pas un bon gars, parce que je connais plein de monde, que je suis un gars de party, et que je parle souvent plus fort que les autres», a notamment expliqué le principal intéressé dans sa vidéo de présentation.

Occupation Double Grèce est diffusé du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.