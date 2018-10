Le prince Harry et Meghan Markle adorablement en amour sur la plage de Bondi

Ces deux-là. Honnêtement.

Le couple trop photogénique formé du prince Harry et de Meghan Markle ont visité la plage de Bondi à Sydney vendredi matin. C'était difficile de ne pas remarquer à quel point les futurs parents ont l'air de se voir dans leur soupe pendant toute la visite.

Ils se sont tenus la main en s'y rendant, tout d'abord.

Ryan Pierse via Getty Images

Ryan Pierse via Getty Images Meghan et Harry avec des Australiens bien colorés.

Quand ils sont arrivés à la plage, que pensez-vous qu'il est arrivé quand Meghan s'est penchée pour enlever ses espadrilles Castañer?

Ryan Pierse via Getty Images Elle se penche pour enlever ses souliers...

Ryan Pierse via Getty Images et lui donne.

Voilà, le prince Harry s'est penché aussi pour l'aider en tenant une. Bien sûr. (Ne vous faites pas, on va revenir sur ces pantalons dorés plus tard.)

Ils ont continué à se toucher affectueusement une fois assis ensemble.

Chris Jackson via Getty Images Trop mignon.

ASSOCIATED PRESS Regardez ça.

Dean Lewins via Getty Images Harry et Meghan ont rencontré des membres de OneWave, un groupe communautaire local de surfers qui sensibilise les esprits à la santé mentale et au bien-être.

Le duc et la duchesse étaient à la plage de Bondi pour rencontrer des membres de OneWave, un groupe de surfers dédié à la sensibilisation face à la santé mentale. Le couple s'est assis dans un «cercle anti-mauvaises ondes» et ont pris par à un «Vendredi Fluro», un événement où les gens partagent leur problème de santé mentale avant d'aller surfer et de faire du yoga.

La communauté OneWave a adopté une esthétique colorée - les cofondateurs Grant Trebilco et Sam Schmacher sont les hommes en habit floral et en pantalon doré, respectivement - alors que Meghan était habillée d'une robe créée par le designer australien Martin Grant. Les membres du groupes qui y étaient semblaient heureux de rencontrer Meghan et Harry.

Founded at Bondi Beach in 2013, the OneWave community has now spread to more than 100 beaches in over 20 countries, giving 10,000 people the chance to speak openly about mental health. #RoyalVisitAustraliapic.twitter.com/SZu6O38ONY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 18, 2018

Selon un reporter, Meghan a indiqué à une femme avec qui elle discutait qu'elle se levait à 4h30 pour faire du yoga, malgré le décalage horaire.

Le couple a eu beaucoup de moments doux au cours de la tournée jusqu'à maintenant, comme quand Meghan a tenu un parapluie pour Harry pendant qu'il livrait un discours sur l'importance de chercher de l'aide pour la santé mentale, et bien sûr quand ils ont rencontré le plus mignon petit garçon jamais vu.

Sans oublier ce beau moment de jeudi:

When one hand isn't enough to hold the hand of your wife ❤️😭 #RoyalVisitAustraliapic.twitter.com/HtFN1pA0OM — Fox FM (@FoxFM) October 18, 2018

Plus tard cette journée-là, le couple a rencontré d'autres enfants pour discuter de responsabilisation de la jeunesse, et Harry a grimpé sur le pont du port de Sydney pour y planter le drapeau d'Invictus.

The @WeAreInvictus flag has been raised after Prince Harry climbed the Harbour Bridge with Aussie PM @ScottMorrisonMP and @InvictusSydney competitors Luke Hill (swimming), Peter Rudland (cycling, wheelchair rugby) and Captain Ruth Hunt (indoor rowing, swimming). #GameOnDownUnderpic.twitter.com/ozf6cQFspI — Omid Scobie (@scobie) October 19, 2018

ROYALS: We feel like we are living our best lives just watching Prince Harry and Meghan Markle trek across Australia. Check out Harry scaling the iconic Sydney Harbour Bridge! Looks like His Royal Highness has no problem with heights (see what we did there!)

IN-07FR pic.twitter.com/4Y64VQDVsZ — CNN Newsource (@CNNNewsource) October 19, 2018

STEVE CHRISTO via Getty Images Regardez-les aller!

STEVE CHRISTO via Getty Images Le prince Harry, le premier ministre de l'Australie Scott Morrison et des représentants des jeux Invictus grimpant le pont du port de Sydney.

STEVE CHRISTO via Getty Images Ils ont réussi!

Les jeux Invictus 2018 débutent samedi à Sydney.

Avec des infos d'Isabelle Khoo

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

