Donald Trump annonce qu'il retirera les États-Unis du Traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.

Il a accusé l'autre signataire de l'accord, la Russie, de ne pas l'avoir respecté, mais il n'a pas donné de précision à ce sujet.

Le pacte signé en décembre 1987 par le président d'alors, Ronald Reagan, et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a contribué à assurer la sécurité des États-Unis et de ses alliés en Europe et au Extrême-Orient. Par ce traité, les deux pays renonçaient à posséder, à fabriquer et à tester des missiles de croisière d'une portée allant de 500 à 5000 kilomètres.

M. Trump a annoncé la nouvelle à la suite d'un rassemblement électoral à Eklo, au Nevada. Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, devait s'envoler samedi pour une tournée devant le conduire en Russie, en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie.

"Nous allons résilier l'entente et nous allons produire des armes (à moins que la Russie et la Chine acceptent un nouvel accord)", a déclaré le président américain.

