Les stars fesses nues pour le cancer du sein

Des foufounes à l'air, ça a le mérite de faire jaser et c'est le moyen que quelques célébrités québécoises ont décidé d'employer pour amasser des fonds pour la Fondation du Cancer du sein.

En plein Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation du au cancer du sein, les ex-participants de la téléréalité Occupation Double Bali Alanis Desilets et Louis-Philippe Lacroix ont fait appel à leurs nombreux abonnés pour qu'ils participent au «Twerking challenge» pour la bonne cause.

Le défi se veut en quelque sorte une promotion pour les séances d'entraînement vendus en ligne par Louis-Philippe. Pour chaque achat du programme à 24,99$ intitulé «Twerking for Cancer» - qui vise à raffermir le postérieur en quatre semaines, 1$ est remis à la Fondation du Cancer du sein. Et pour chaque partage sur les réseaux sociaux - incluant les stories - avec le mot-clic #TwerkingChallenge, la paire d'influenceurs s'est engagée à remettre 0,25$ supplémentaire. Les participants courent aussi la chance de remporter des crédits voyage et un week-end dans un chalet avec eux.

Le chanteur Jonathan Roy a été la première célébrité québécoise a embarqué après avoir été mis au défi par Alanis et L-P qu'il qualifie d'«amis», n'hésitant pas à montrer ses foufounes rebondies sur Instagram. Il n'en fallut pas plus pour convaincre les ex-participants d'OD Jessie Nadeau et Pierre-Hans de faire pareil. L'influenceuse Sarah Couture (aussi une ancienne candidate de la téléréalité) et le chroniqueur Gaël Comtois ont, eux, souligné l'initiative en se tapant une séance de «twerk», cette danse sur laquelle il faut se secouer le popotin, partagée dans leur «stories» Instagram.

Le duo à l'origine du «Twerking challenge» espère amasser plus de 10 000$ pour la cause. Ce jeudi 18 octobre, ils n'y étaient pas encore arrivés et continuaient de faire la promotion du défi sur leurs comptes Instagram respectifs.

Lors du lancement de la campagne, Louis-Philippe s'est dit choyé de pouvoir faire des changements avec sa popularité instantanée acquise après son passage à Occupation Double. «Je réalise maintenant depuis mon retour de @od_officiel à quel point cette aventure m'a apporté plus qu'une simple visibilité. Avoir maintenant la chance de pouvoir donner au suivant grâce à vous, avec un si gros impact, est le plus beau cadeau que tout ça m'a apporté! Je vous remercie d'avance de tout mon coeur pour votre support et votre partage en espérant qu'on amasse beaucoup plus que 10 000$ et qu'un jour on trouve un remède à cette terrible maladie!»

L'animateur d'Occupation double et humoriste Jay du Temple a, lui aussi, publié une photo de ses fesses sur Instagram ce vendredi. Coïncidence ou trait d'humour? Nul ne sait. Il a simplement écrit : «travailler sa démarcation en admirant la vue».

Chose certaine, ses fans semblent, elles, avoir bien apprécié... le paysage.

VOIR AUSSI :