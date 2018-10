Le coup de gueule de Gigi Hadid et Emily Ratajkowski contre les paparazzi

Ce vendredi 19 octobre, Gigi Hadid a partagé un long message en forme de coup de gueule relayé par Emily Ratajkowski contre les paparazzi. L'élément déclencheur? Gigi est poursuivie par un photographe pour avoir utilisé l'une de ses photos sans autorisation.

C'est non pour Gigi, le top et influenceuse qui a plus 43,8 millions d'abonnés à son compte Instagram.

Parmi les griefs, elle remet en cause la manière dont lesdits photographes travaillent les mettant parfois en danger en conduisant mal et les approchant au plus près pour prendre des photos d'elle. Des dangers publics selon le mannequin juste dans le but de saisir des clichés qu'ils revendront à la planète entière. Selon elle, ces paparazzi sont à l'origine d'accidents de voiture pour assouvir leur soif d'exclusivité.

Retour sur l'élément déclencheur de cette longue publication qui a généré plus de 908 000 likes.

«C'est totalement idiot que quelqu'un profite d'une situation où j'essayais d'être ouverte et me poursuive pour une photo que j'ai trouvée sur Twitter (sans crédit), une photo pour laquelle il a déjà était payé par n'importe quel média qui l'a mise en ligne. Je n'avais aucun moyen de savoir qui des quinze photographes dehors avait pris ces photos, si cette personne avait juste laissé un commentaire sous ma publication, j'aurais été heureuse de le taguer et le créditer.»

«Je comprends que c'est votre métier, et je sais aussi que c'est un fait que je dois accepter dans le cadre de mon travail. Mais il y a une ligne à ne pas franchir. Nous sommes des êtres humains. »

Ce coup de gueule partagé par Emily Ratajkowski.

