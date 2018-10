Maintenant que le pot est légal, quelques personnes seront certainement tentées d'en faire l'essai. Et avec un joint vient presque inévitablement le «trip de bouffe». On vous propose cinq nouvelles gâteries à vous enfiler pour le maximiser.

Barres de chocolat M&M's minis

Pour la toute première fois de son histoire, M&M's lance des barres de chocolat. Elles sont offertes dans cinq saveurs - chocolat au lait, arachides, amandes, riz croustillant et riz croustillant et menthe - comprenant chacune un ratio de chocolat au lait et de M&M's minis. Elles sont disponibles en exclusivité chez Provigo et Walmart.

Pizza à croûte mince au burrito – Le Choix du Président

Garnie de crème sure, de salsa verde, de porc assaisonné au chorizo, de pico de gallo et de fromages mozzarella et cheddar, cette nouvelle pizza est prête en 12 minutes. De quoi se rassasier (et se délecter) rapido!

Croissant cannelle raisins – La Petite Bretonne

On tripe tous depuis notre enfance sur les chocolatines-croissants La Petite Bretonne. Eh bien, la compagnie vient de lancer une toute nouvelle saveur tout aussi convaincante: cannelle et raisins en collaboration avec Sun-Maid. Tendre et sucrée, mais pas trop, on l'apprécie bien en dessert.

Glace à la tarte à la citrouille – Halo Top

L'automne est bien installé et c'est le temps plus que jamais d'assouvir ses envies de dessert à la citrouille. Halo Top a pensé à vous et vient de lancer sa nouvelle glace faible en calorie à la tarte à la citrouille. Elle est sucrée, épicée et contient seulement 100 calories par portion de 125 ml. On adore ce petit plaisir pas trop coupable! Faites vite, elle est disponible pour une durée limitée dans les Maxi et Provigo.

Pizza à la croûte de chou-fleur – Pizza Pizza

Un «trip de bouffe» sans pizza, c'est un peu impossible. Si on a rien sous la main, on fait livrer. La chaîne de restaurants Pizza Pizza propose de vous en servir une un peu plus nutritive que celle de ses concurrents : une pizza croûte de chou-fleur. Oui, oui! Mais ne vous inquiétez pas, elle ne goûte ni empeste le chou. Le goût et la texture ressemblent vraiment à la recette originale, mais cette pâte est sans gluten et contient deux portions de légumes supplémentaires. Vous vous sentirez un peu moins mal de vous gâter avec une bonne «all-dressed».

