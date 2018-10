Si sortir du lit dans la pénombre vous rend maussade, consolez-vous: le retour à l'heure normale de l'Est fera poindre les rayons du soleil à votre fenêtre une heure plus tôt.

Et en prime, vous gagnerez une heure de sommeil dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain. (Sauf si vous avez des enfants, évidemment. Les enfants, ça ne comprend pas le changement d'heure.)

À 2h du matin le dimanche 4 novembre, on recule l'horloge d'une heure. Il sera donc de nouveau 1h du matin.

Toutefois, il risque de faire déjà nuit à votre sortie du bureau. Pas de soucis, c'est l'occasion rêvée pour regarder vos séries Netflix préférées, bien emmitouflé, sans culpabiliser!

Au Canada, on avance l'heure le deuxième dimanche de mars et on revient à l'heure normale le premier dimanche de novembre. Le retour à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 9 au 10 mars 2019.