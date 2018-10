La Baie retire sa casquette «Make Canada Great Again» après de vives critiques

Les magasins La Baie ne vendent plus une casquette affichant la phrase «Make Canada Great Again» (Rendre le Canada bien à nouveau, en français) après avoir reçu de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. Coïncidence ou mea culpa? Le détaillant canadien reste vague.

Yahoo Magazines PYC The Bay ditches 'Make Canada Great Again' hat

Rejoint par le HuffPost Canada, La Baie n'a pas voulu justifier la raison du retrait du couvre-chef qui présentait une version canadienne du slogan très médiatisé et politiquement lourd de sens «Make America Great Again» du président américain Donald Trump. Les portes-paroles ont toutefois confirmé qu'il ne serait pas de retour sur le site de La Baie.

«Nous n'avons jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit et nous avons retiré ce produit de notre offre», ont-ils déclaré par voie de communiqué.

La twittosphère a toutefois eu le temps de remarquer la casquette fabriquée par Los Angeles Trading Company et plusieurs utilisateurs ont contacté l'entreprise pour faire part de leur mécontentement.

Il semblerait toutefois que la calotte ait trouvé de nombreux preneurs avant l'annonce de La Baie puisqu'elle était en rupture de stock sur le site. La compagnie n'a pas indiqué si elle était aussi disponible en magasin.

Les variantes de «Make America Great Again» pullulent depuis l'élection de Donald Trump, surtout auprès des groupes d'extrême droite, y compris Rebel Media qui vend aussi les casquettes «Make Canada Great Again».

Mark Blinch / Reuters A woman holds a Hudson's Bay shopping bag in front of the Hudson's Bay Company flagship department store in Toronto.

La Baie vend d'autres articles faits par Los Angeles Trading Company, la ligne américaine qui fait les casquettes désormais célèbres. Plusieurs de leurs autres produits portent des slogans, mais aucun n'est ouvertement politisé. Ils vendent des tasses qui disent «La vie est meilleure quand tu as le meilleur coiffeur» ou «Je vraiment fabuleuse».

Le propriétaire de la compagnie, Jonny Tucker, a affirmé que la casquette «Make Canada Great Again» n'avait pas été conçue pour faire une déclaration politique, mais pour faire une référence à la culture populaire.

Beaucoup d'autres personnes ont jazzé la fameuse phrase, dit-il, citant le designer Marc Jacob avec son «Marke America Marc Again» ou le chandail «Make America Skate Again» que Justin Timberlake portait lors d'une fête à thématique patins à roues alignées organisée pour sa femme, Jessica Biel.

«Tout le monde l'a utilisée comme une drôle de plaisanterie, ne prenant pas nécessairement une position politique», a déclaré Tucker.

Il n'avait pas encore eu de nouvelles de La Baie lorsqu'il a été contacté par HuffPost Canada mercredi après-midi. Sa société n'a pas l'intention de fabriquer plus de casquettes «Make Canada Great Again», mais ne l'exclut pas non plus.

«Si La Baie est en rupture de stock de ses [chapeaux], et que c'est pourquoi ils ont été retirés du site WEB, ils devront peut-être le recommander, a dit le patron du fabricant de vêtements. Mais s'il avait à en faire plus, il ne le ferait pas «dans le but d'offenser quiconque, a-t-il ajouté. Il semble que ce soit un sujet sensible, d'après ce que j'apprends.»

Il a refusé de répondre s'il soutenait personnellement Trump, affirmant que cela n'avait pas rapport avec ses affaires.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

VOIR AUSSI :