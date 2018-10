«District 31»: Charlotte Legault rend hommage à Patrice Godin

Depuis quelques semaines déjà, dans District 31, Yannick Dubeau (Patrice Godin) est bien déterminé à aller au fond de l'affaire du meurtre de Léopold Jean, au grand dam d'Amélie Bérubé (Charlotte Legault).

Un jeu de chat et de souris entre le sergent-détective et l'ancienne escorte et conjointe de Laurent Cloutier (Patrick Labbé) qui voit les deux côtés user de mesquinerie et des moindres ressources qu'ils ont à leur disposition pour faire craquer la partie adverse.

Le tout a donné lieu à des affrontements musclés (psychologiquement) entre l'équipe du 31 et les principales suspectes dans cette affaire, couronnés dans l'épisode diffusé ce mercredi 17 octobre par une séquence dans laquelle Yannick a clairement donné un ultimatum à Amélie, lui laissant savoir qu'il se montrerait plus clément avec la première fille prête à déballer son sac

Si Charlotte Legault et Patrice Godin ne peuvent pas se sentir à l'écran, cela semble être une toute autre histoire sur le plateau tournage. Comme elle l'avait fait en avril dernier pour Emmanuel Auger, l'actrice a tenu à louanger l'excellent travail de son collègue par l'entremise de son compte Instagram.

«Travailler avec Patrice Godin est une expérience puissante, enivrante et hallucinante, peut-on lire en légende d'une photo du plus récent épisode partagée par la principale intéressée. Il est parfait dans chaque scène, et nous en voulons toujours plus! C'est très cool de t'avoir parmi la distribution.»

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d'ICI Télé.

