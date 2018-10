Une nouvelle vidéo mise en ligne par Banksy implique que le déchiquetage partiel de son oeuvre «Girl With Balloon» (La fille au ballon) lors d'une vente aux enchères à Londres n'était pas intentionnel, et que le tableau aurait dû être entièrement réduit en lambeaux.

La vidéo, qui est ci-dessous, montre le célèbre artiste anonyme construisant le mécanisme de déchiquetage dans un cadre fleuri et appuyant sur un bouton dans une boîte noire pour activer la destruction chez Sotheby's, à Londres, plus tôt ce mois-ci. L'acte a choqué la foule, mais l'adjudicataire, un collectionneur européen, a décidé de quand même l'acheter pour 1,4 million $ US, selon la maison de vente aux enchères.

Sotheby's n'a pas identifié l'acheteur.

Le déchiquetage partiel en a poussé certains à conclure que l'acte était un coup monté pour augmenter la valeur de la peinture d'une jeune fille tendant la main vers un ballon rouge en forme de cœur. Le déchiquetage arrête tout juste au-dessus de la tête de la fille, laissant le ballon intact. La fin de la nouvelle vidéo assure qu'«en répétitions, cela a fonctionné à chaque fois ...» Un déchiquetage complet du même motif est ensuite présenté.

La vidéo de près de trois minutes s'intitule «Shred the Love, la version du réalisateur». On y voit des mains et un individu vêtu d'un chandail à capuchon (Banksy adore ce type de vêtement) qui construit le mécanisme dans un studio. Les images se déplacent ensuite à l'extérieur de Sotheby's avant la vente aux enchères. On voit des gens qui sirotent du champagne et grignotent des hors-d'œuvre, y compris certains qui admirent le tableau.

La vente aux enchères et le déchiquetage partiel sont présentés, puis les employés décrochent et emportent l'oeuvre.

L'article se poursuit après la vidéo:

Banksy n'a jamais révélé son identité complète. Il a commencé sa carrière comme graffiteur à Bristol, en Angleterre, et est devenu l'un des artistes les plus connus au monde. Ses images espiègles et souvent satiriques incluent deux policiers s'embrassant, des policiers antiémeute armés aux petits visages souriants jaunes et un chimpanzé qui agite une pancarte qui prévient: «Riez maintenant, mais un jour, je serai aux commandes».

«Girl With Balloon» a été initialement gravée au pochoir sur un mur de l'est de Londres et a été reproduite à l'infini pour devenir l'une des images les plus connues de Banksy.