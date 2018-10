Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

THE CURSE OF LA LLORONA

Date de sortie : 19 avril 2019

Réalisation : Michael Chaves

Distribution : Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Raymond Cruz

DESTROYER

Date de sortie : 25 décembre 2018

Réalisation : Karyn Kusama

Distribution : Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany

JONATHAN

Date de sortie : 16 novembre 2018

Réalisation : Bill Oliver

Distribution : Ansel Elgort, Patricia Clarkson, Suki Waterhouse

THE KID WHO WOULD BE KING

Date de sortie : 1er mars 2019

Réalisation : Joe Cornish

Distribution : Rebecca Ferguson, Tom Taylor, Patrick Stewart

MISS BALA

Date de sortie : 1er février 2019

Réalisation : Catherine Hardwicke

Distribution : Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria