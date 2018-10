«The Walking Dead»: le détail caché qui a ému la toile

Il y a les morts, et les morts-vivants. Au cours des neuf saisons de The Walking Dead, la série a apporté son lot de drames et de peines aux survivants de la bande à Rick. Les personnages décédés se comptent par dizaines, mais une poignée seulement reste au cœur de la série dans laquelle les rappels à leur mémoire sont nombreux.

Ce fut le cas dans le deuxième épisode de la neuvième saison, diffusé ce dimanche 14 octobre sur les ondes d'AMC. Si les prénoms des disparus sont souvent mentionnés, des survivants craignent d'oublier le visage de leurs défunts.

Les scénaristes de la série de AMC adorent parsemer des indices, des détails et des références dans leurs épisodes pour nourrir les théories. Généralement, ils ne passent pas inaperçus chez certains fans assidus qui partagent leurs trouvailles sur les réseaux sociaux.

À la Colline, on retrouve Maggie avec son bébé, le fils qu'elle a eu avec feu Glenn. La nouvelle cheffe du musée fortifié discute avec Jésus de la vie du camp, mais un détail a attiré l'œil des fans attentifs: les portraits accrochés sur le mur.

Alors qu'on venait d'apercevoir les qualités artistiques de Anne (alias Jadis), on devine que ces peintures représentent en fait la famille et les proches de Maggie: sa soeur Beth, son père Hershel, son mari Glenn et le fils de Rick, Carl. Une découverte qui a ému les internautes.

«Ces portraits me sont familiers!»

maggie really has a portrait of glenn and hershel up on the wall oh my god my heart hurts pic.twitter.com/AGNUfGlgEy — laura (@rosittara) 15 octobre 2018

«Maggie a vraiment des portraits de Glenn et Hershel sur le mur, oh mon dieu j'ai mal au coeur»

maggie has portraits of glenn, hershel and beth in her office, i'm sobbing #thewalkingdeadpic.twitter.com/uC9DbfstPA — yago (@sheriffsrick) 15 octobre 2018

«Maggie a des portraits de Glenn, Hershel et Beth dans son bureau, je sanglote»

Maggie has portraits of Glenn, Hershel and Beth in her office.. #TheWalkingDeadpic.twitter.com/iGtLwAXgWo — Rick Grimes (@RickAndThangs) 15 octobre 2018

«Maggie a des portraits de Glenn, Hershel et Beth dans son bureau...»

When you notice Anne drew portraits of Glenn, Hershel, and more for Maggie #TheWalkingDead😭 pic.twitter.com/tnNC9kOr4c — Kirsten (@KirstenAcuna) 15 octobre 2018

«Quand tu remarques qu'Anne a dessiné les portraits de Glenn, Hershel et autres pour Maggie»