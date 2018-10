Pippa Middleton a accouché d'un petit garçon

La soeur de Kate Middleton a accouché.

Pippa Middleton (35 ans) a donné naissance à un petit garçon qu'elle a eu avec l'homme d'affaires James Matthews, 43 ans.

Sa dernière apparition publique lors du mariage de la princesse Eugénie vendredi 12 octobre.

Pool/Samir Hussein via Getty Images

George, Charlotte et Louis ont ont un petit cousin!

Selon le Daily Mail, le bébé pèse un peu plus de 8 livres. «Tout le monde est enchanté et la maman et le bébé vont bien» - selon Rebecca English, journaliste du média.

George, Charlotte and Louis have a new cousin! James and Pippa Matthews (Middleton) have had a baby boy.

He was born Monday 15th October at 1.58pm, weighing 8lb and 9oz.

Everyone is delighted and Mother and baby are doing well.