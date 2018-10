Contrairement à vous, la scène gastronomique montréalaise n'a pas le rhume. De nouvelles adresses gastronomiques de choix se sont ajoutées aux quatre coins de la métropole. Du restaurant ultra fin au restaurant srilankais en passant par le nouveau projet de l'équipe du Joe Beef.

Voici les 8 qui nous font le plus saliver en ce moment :

Après cinq années, le Monarque est finalement sorti de son cocon et il est majestueux. L'attente en valait la chandelle! Grand (175 places sur deux étages et même deux cuisines), chic, moderne, ouvert sur la cuisine, il a vraiment tout pour plaire. On y trouve deux sections, brasserie et salle à manger, et deux menus différents. Dans le premier : des tartares, poulet de Cornouaille et steak-frites. De l'autre côté, on suggère un menu en quatre services, une entrée, deux plats et dessert. Burrata ontarienne, flétan dans un bouillon tom yum, ris de veau moyen-orientaux, lapin à l'espagnol avec sa pancetta et jus de paella. On dit en plus que le service est exceptionnel.

406, rue Saint-Jacques, Montréal

On retrouve à cette charmante nouvelle adresse du Plateau une cuisine fraîcheur qualifiée de «la ferme à la table». Vous l'aurez compris, les produits locaux sont à l'honneur. Il y a un menu bistro avec une table d'hôte deux services à 31$ avec des classiques de la maison comme le tartare de bœuf ou le gravlax de saumon en entrée suivis de choux de Savoie farci façon bolognaise ou encore un feuilleté morue, pétoncles et moules servis avec choux-fleurs. Il y a aussi un intéressant menu saisonnier. En ce moment, la pomme et la betterave sont notamment à la carte. Pour accompagner la cuisine de Samuel Sauvé-Lamothe (Laurie Raphaël), des vins d'importation privée, dont certains biodynamiques et natures.

4902, Boulevard St-Laurent, Montréal

Fiorellino Fiorellino

Bye bye rôtisserie Laurier BBQ de Gordon Ramsay, bonjour bel italien Fiorellino. La rue Laurier accueille la deuxième succursale de ce restaurant reconnu pour ses spécialités italiennes. Pizzas cuites au four à bois, pâtes, antipastis, et charcuteries maison que vous pouvez déguster dans un majestueux local de deux étages au décor réconfortant et accueillant signé Jean-Guy Chabauty. Derrière le projet : la même équipe que celle derrière le Buonanotte, le Porchetta et le Jellyfish.

381, rue Laurier ouest

McKiernan Luncheonette/Facebook

L'équipe du Joe Beef, Liverpool House, Vin Papillon et Mon Lapin frappe encore. Situé dans le Sud-Ouest de Montréal, le McKiernan Luncheonette n'est pas un grand restaurant (quoique son local fasse 7000 pieds carrés), mais plutôt une cantine réconfortante et lumineuse située dans un décor style loft boho-cool. On y retrouve de grandes tables à pique-nique, une station ping-pong ou baby-foot, comme si on était dans un biergarten, mais intérieur. Le but : offrir aux résidents et travailleurs du coin une option gourmande plus intéressante et y organiser différents événements. Au menu : poulet rôti, salades, pâtes, sandwichs, charcuteries, pâtisseries, et autres inspirations du moment. Le resto est ouvert de 7h30 à 14h30 pour l'instant.

5524, rue Saint-Patrick, suite 200

L'équipe derrière la chic brasserie européenne Holder vient d'ouvrir un sympathique pub gastronomique la porte d'à côté, sur la rue McGill dans le Vieux-Montréal. On y propose une cuisine du monde, des cocktails signature et quelque 16 lignes de bières en fût dans une ambiance un peu plus éclectique que chez son célèbre voisin. Quelques touches Bollywood parent l'espace – qui est aussi rempli de fauteuils et banquettes - pour un 5à7 colorée, mais confortable.

409, rue McGill, Montréal

Envie de voyager tout en restant dans le Quartier latin? Direction le Nama où la cuisine srilankaise authentique est à l'honneur. Non, vous n'y avez pas le droit à une version indienne modifiée, mais à des recettes réellement issues du pays de la propriétaire originaire du Srilanka, Jeya Sivans. Bonne nouvelle pour les allergiques : Nama utilise peu de produits laitiers, et plusieurs plats sont sans gluten et végétariens. Le plat signature de l'endroit demeure tout de même le Kottu Roti à l'agneau : une imposante pièce de viande assaisonnée dépose sur du pain «coconut roti» en miettes et des légumes. Le décor original marqué par l'architecture victorienne, les chaises disparates, les antiquités et le bar jaune vous charmera si vous avez envie de quel que chose de différent.

3439, rue St-Denis, Montréal

Même si le mercure redescend, la chaleur reste au Village depuis l'arrivée du restaurant de fine cuisine caribéenne Palme. Le chef d'origine haïtienne Ralph Alerte y prépare une cuisine créole inspirée des cuisines du monde, comme la salade de spirales de papaye verte au lait de coco savoureuse et bien épicé ou encore la tendre pieuvre grillée servie avec tomatillos et maïs. Comme sa cuisine, le décor est épuré, branché et ensoleillé. L'ambiance musicale, elle, est parfois plutôt «boum-boum», il faudra donc vous mettre en mode vacances à la plage. Ne manquez surtout pas de commander la surprenante margarita à la fleur de sureau. Bien acidulé, balancé au sucre d'orange, il est dé-li-cieux. On laisserait toutefois tomber les croquettes de risotto et fromage. Si la présentation était magnifique, le mélange de saveurs entre la sauce tomate épicée, la friture et le fromage de chèvre nous a moins plu.

1487, rue Saint Catherine Est, Montréal

Une pizzeria vient d'ouvrir ses portes à deux pas du Cinéma Guzzo dans Saint-Léonard. Au menu : des pizzas napolitaines cuites au four à bois, charcuteries et pâtes. Le local pouvant accueillir 150 gourmands est gigantesque, industriel avec de jolies touches vitaminées. On se voit déjà assis au comptoir, un verre de vin italien (en importation privée) en train de croquer dans une tendre croûte de pizza.

5950, boulevard des Grandes-Prairies, Montréal

On vous parlait aussi du Pastel, Alma, Hélicoptère, India Rosa et Un Po' Di Più ici. D'autres nouvelles options gastronomiques à considérer lors de votre prochaine sortie au resto.

