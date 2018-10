Il est officiellement légal d'acheter et de consommer du cannabis au Canada

Ça y est: après moult remous et un grand questionnement social, le cannabis récréatif est officiellement légal ce mercredi au Canada et les amateurs n'étaient pas en retard pour ce rendez-vous historique.

À Montréal, le premier client s'est mis en file à 3 h 30 devant la succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de la rue Saint-Hubert, et plus de 250 personnes - en très grande majorité des hommes - lui tenaient compagnie vers 9 h 30, alors que le Service de police de la Ville de Montréal dégageait les trottoirs. Un premier groupe de quinze personnes à été admis à l'ouverture des portes à 10 h sous les applaudissements.

"C'est une journée importante. C'est une journée historique. Je suis content que ça arrive pendant que je suis vivant", a dit Steve, 38 ans, premier en file à Montréal. Il est ressorti quelques minutes plus tard, brandissant ses deux boîtes, applaudi par les autres clients en ligne.

À Québec, une centaine de personnes, principalement des jeunes hommes, bravaient la pluie et le froid à la porte de la succursale du boulevard Lebourgneuf; certains ont dit avoir pris congé pour l'occasion. Des effluves de cannabis flottaient sur la foule, bien avant l'ouverture de la succursale. À l'ouverture des portes à 10 h, un client a crié "vive le Québec libre!", au moment où un groupe d'environ 20 personnes était admis.

"Quand ça fait 50 ans que tu te caches pour acheter et que là c'est légal, c'est un gros changement, a dit son homologue à Québec, André St-Gelais, un homme de 66 ans. La qualité est contrôlée. (...) Quand tu vas chez ton 'pusher', tu sais pas exactement ce que tu as."

Un autre client, Olivier Ferro, a tenu à être présent pour l'occasion, même s'il n'écarte pas l'idée d'acheter éventuellement du cannabis via le portail web de la SQDC.

"C'est bien fait. On a acheté un peu de tout, un peu de chaque catégorie, pour voir ce que ça va donner. Les conseillers ont l'air très bien formés, on voit qu'ils savent très bien de quoi ils parlent. C'est bien géré. On pensait que ça allait prendre beaucoup de temps, mais le service est très rapide", a confié ce dernier à sa sortie de la boutique, après avoir fait l'achat de différents produits, dont des fleurs de cannabis, gélules et joints préroulés.

Le Canada devient le seul pays du G7 où la substance est légale partout sur son territoire.

Des craintes demeurent

La date du 17 octobre 2018 marquera l'histoire du pays, mais certaines craintes demeurent. Et surtout, malgré la légalisation, pas question d'acheter du cannabis de n'importe qui ni de le consommer partout et en toutes circonstances.

C'est une loi fédérale qui l'a rendu légal, tout en imposant certaines mesures reliées à la production et en établissant des interdictions criminelles. Mais d'autres aspects vont varier selon les provinces, qui ont été responsables d'adopter les mesures législatives nécessaires. Ainsi, le Québec a adopté sa propre loi pour encadrer la vente et la consommation du cannabis.

À compter de ce mercredi, une personne aura le droit de transporter jusqu'à 30 grammes de cannabis sur elle, et de posséder 150 grammes dans une résidence privée, sans être inquiétée par les forces policières.

L'article se poursuit après la vidéo:

Au Québec, il faudra avoir au moins 18 ans pour en consommer, comme en Alberta. Toutes les autres provinces ont plutôt choisi un âge minimum de 19 ans. Cela pourrait toutefois changer dans la Belle Province, la Coalition avenir Québec ayant affirmé à plusieurs reprises son intention de repousser l'âge à 21 ans.

Sur le territoire québécois, le cannabis ne pourra être acheté qu'à un seul endroit: dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Une douzaine de magasins ont ouvert mercredi matin. Le cannabis sera vendu sous plusieurs formes: fleurs séchées ou moulues, fioles d'huile, atomiseurs oraux, pilules et joints déjà roulés. Les aliments contenant du cannabis ne sont pas permis pour le moment.

Et partout au Québec, l'achat en ligne est maintenant possible.

La SQDC offrira pour le moment 110 produits de cannabis. Le gramme se vendra à partir de 5,25 $, taxes incluses.

Il ne sera pas possible de cultiver son propre cannabis à la maison au Québec, même si le gouvernement fédéral donne la possibilité de faire pousser jusqu'à quatre plants par résidence. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, par exemple, permettent jusqu'à quatre plants.

HuffPost Québec Plusieurs personnes faisaient la file mercredi matin devant la succursale de la SQDC située sur la rue Ste-Catherine à Montréal.

Sur les routes québécoises, il demeure interdit de conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis, comme par toute autre drogue. Le permis d'un contrevenant peut être suspendu sur-le-champ, pour une durée de 90 jours, et son véhicule peut aussi être saisi.

Quelques casse-tête

Et alors que la loi du Québec interdit la consommation de cannabis aux mêmes endroits que le tabac - il sera donc permis de fumer dans la rue, mais pas dans les commerces, bars et restaurants, pas plus que sur les terrains des cégeps et des universités, entre autres - plusieurs municipalités ont légiféré pour l'interdire dans tous les endroits publics extérieurs, au même titre que l'alcool. Les interdictions vont donc varier d'une municipalité à l'autre.

Au Québec, des propriétaires de logements et des syndicats de condominiums ont aussi décidé d'en prohiber la consommation à l'intérieur des logis.

De nombreux employeurs se demandent comment s'assurer que leurs employés n'arrivent pas au travail sous l'influence du cannabis. Alors que certains se contenteront de leur dire d'être sobres au boulot, d'autres vont plus loin. Par exemple, la GRC obligera ses policiers à s'abstenir de consommer du cannabis 28 jours avant tout quart de travail.