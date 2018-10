Quel sera le prénom du futur bébé de Meghan Markle?

Suite à l'annonce de la grossesse de Meghan Markle, le site de paris en ligne Ladbrokes a dévoilé sur son compte Twitter la liste des noms de bébé qui ont raflé tous les suffrages auprès du public.

À en croire les projections, les Anglais miseraient plus sur une fille, le prénom de Victoria caracole en tête, en second c'est Albert qui prend le dessus sur Arthur suivi de Diana et Philip. Voici la liste des prénoms préférés.

Opening odds on name of Harry & Meghan's baby. pic.twitter.com/4zTgdHkSwQ — Ladbrokes Politics (@LadPolitics) 15 octobre 2018

Samantha, le prénom maudit

Il y a un prénom qui est loin de faire l'unanimité, pour ne pas dire est carrément: détesté.

Richard Palmer du Daily Express a partagé sur son compte Twitter le prénom délaissé et pour cause par les internautes. Samantha, qui serait le nom de la demi-sœur de Meghan Markle, qui a créé de nombreuses polémiques depuis l'annonce du mariage de la duchesse de Sussex.

Bookmakers Ladbrokes make Samantha a 100-1 outside bet for the royal baby name. Most bookies make traditional royal names eg Alice, Arthur, Philip, Victoria - and, of course, Diana - their early favourites. — Richard Palmer (@RoyalReporter) 15 octobre 2018

L'annonce du futur bébé a été faite hier

«Leurs altesses royales le duc et le duchesse de Sussex sont heureux d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019», a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué.

«Leurs altesses royales ont apprécié les encouragements reçus du monde entier depuis leur mariage en mai et sont enchantées de partager cette bonne nouvelle avec le public», a ajouté le palais, qui s'occupe de la communication du prince Harry et de son frère, William.

