En créant son nouveau foulard, la marque de luxe italienne Fendi n'avait probablement pas en tête ce genre de réaction.

Les internautes n'y ont pas vu un magnifique accessoire leur permettant de rester au chaud avec style, mais bien un vagin.

Ouin. Pas trop trop chic.

Avec sa forme cylindrique, son col entouré de poils et sa teinte rose pâle – quoiqu'il soit disponible dans d'autres couleurs, il peut effectivement tromper l'œil si on l'observe distraitement.

Le châle «Touch of Fur» vendu à 1290$ aurait cependant conquis nombre de fashionistas, puisque la plupart des sites Web le commercialisant sont en rupture de stock. Fendi, elle, a carrément retiré la pièce de sa page après les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Voici une sélection des plus salés :

It get really real when you flip it over 😭 pic.twitter.com/eqfNVeoru0 — Eartha Kitten (@ginandtectonica) 13 octobre 2018

«Ça devient encore plus vrai quand on le tourne à l'envers»

My DH just said "don't let bald men wear it" I can't imagine why... 😂 — Dilemma Diva (@dilemma_diva) 14 octobre 2018

«Mon cher mari vient de me dire : "ne laissez pas un homme chauve porter ça" Je peux imaginer pourquoi»

Ummmmmmmm....You buying Fendi's $986 "Touch of Fur" scarf?!?! It resembles something but can't put my finger on it!?! pic.twitter.com/6N9fnBB92Q — Mastermind (@Mastermind) 15 octobre 2018

«Hum, Vous achetez le foulard Fendi à 986$ US? Ça ressemble à quelque chose, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus?!»

It does look like something warm to slip into on a cold day — Jerry Kew Deeply Filthy Remainer #fbpe (@2di2d) 14 octobre 2018

«Ça ressemble à quelque chose de chaud dans lequel on veut se glisser lors d'une journée froide»