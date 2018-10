12 vins québécois parmi les plus primés et les plus populaires

C'est la saison des vendanges au Québec! Partout en province, les vignobles à échelle humaine s'affairent à récolter le fruit de leur labeur. Mais avant de pouvoir déguster ces prochaines cuvées, et si on encourageait cette industrie florissante en sélectionnant des vins québécois ?

Reflétant le climat, le terroir et la passion des artisans locaux, les vins du Québec ont fait beaucoup de chemin ces dernières années. La production a littéralement bondi, passant à plus de 2,3 millions de bouteilles de vin produites au Québec en 2017.

La qualité a également fait des pas de géants, disent les experts. Mieux outillés, informés et entourés d'agronomes et d'œnologues, les vignerons québécois présentent des vins plus complexes, plus peaufinés et raffinés. Blancs, rouges, rosés, mousseux : quels sont les meilleurs vins au Québec ? En voici 12 parmi les plus primés, cités ou populaires et, surtout, présentant la variété et la richesse de différentes régions du Québec.

Estrie

L'Orpailleur rouge

Fondé en 1982 dans la vallée de Dunham, le Vignoble de l'Orpailleur est un véritable pionnier de l'industrie au Québec. Il produit près de 200 000 bouteilles par année et a remporté plus de 140 médailles dans des concours internationaux. Le plus : plusieurs de ses vins sont disponibles dans la plupart des succursales de la SAQ.

Quoi déguster ? L'Orpailleur rouge, - le rouge québécois le plus vendu en SAQ -, qui est un vin délicat, aux notes de petits fruits, tout désigné pour accompagner des pâtes ou un bon hamburger maison.

Les vins nature de Pinard et filles

Il faudra patienter jusqu'en novembre pour (peut-être !) réussir à mettre la main sur une précieuse bouteille de la prochaine cuvée de Pinard et filles, un petit vignoble de Magog qui fait beaucoup jaser. Et avec raison. Cultivant naturellement et de façon ancestrale un hectare et demi de vigne européenne (vitisvinifera), le vignoble artisanal présente des vins nature, vivants et nordiques. Le plus : les étiquettes sont réalisées par l'artiste peintre Marc Séguin.

Montérégie

Les Entêtés, Domaine du Nival

Un vignoble sur un terrain accidenté ? Pourquoi pas, s'est dite l'équipe du Domaine du Nival qui profite d'ailleurs des bénéfices de la pente formée par un ancien glissement de terrain et du climat froid au bord de la rivière Yamaska pour concocter des vins différents et d'exception, prisés par les amateurs. Le pinot noir Les Entêtés, disponible à la SAQ, se classe dans plusieurs palmarès, dont Le Lapeyrie 2019, paru tout récemment.

Chardonnay La Plage, Coteau Rougemont

Entouré de vergers et de montagnes, le domaine Coteau Rougemont profite de conditions idéales pour la culture de la vigne et de fruits comme la pomme et la poire. Ses vins et ses cidres ont d'ailleurs maintes fois été primés au fil des ans. Quoi boire ? Le Chardonnay La Plage 2017 est l'un des coups de cœur de la sommelière Jessica Harnois.

Basses-Laurentides

Catherine, Les Vents d'anges

Autrefois à vocation maraîchère, l'entreprise familiale Les Vents d'anges a littéralement poussé ces dernières années. Le petit vignoble s'est enraciné sur la terre familiale dans le charmant village de Saint-Joseph-du-Lac, dans les Basses-Laurentides. Depuis 2006, la famille a largement augmenté la production et récolte le fruit de son labeur, avec des mentions de différents pays ainsi que la distribution de ses produits à la SAQ.

Portant le prénom de la fille ainée du vigneron, le blanc Catherine enchante par ses notes de pommes vertes et de fleurs blanches. Ce vin blanc demi-sec, frais et croquant, révèle une texture agréable en bouche.

Vins

Chardonnay La Cantina

Dans la Vallée d'Oka, le vignoble La Cantina est implanté dans un milieu favorable à la culture de la vigne, à quelques minutes du Lac des Deux-Montagnes dans les Basses-Laurentides. Son terroir en coteau accueille pas moins de 20 hectares de vignes minutieusement plantées en culture raisonnée.

À déguster : le Chardonnay La Cantina 2017, disponible à la SAQ. Un blanc rond et équilibré, qui se termine par une finale d'agrumes et une pointe de minéralité. Il fait notamment partie des coups de cœur du sommelier Philippe Lapeyrie dans son guide Le Lapeyrie 2019, paru il y a quelques jours.

Centre-du-Québec

Cuvée des messiers, Domaine des 3 fûts

Près de Drummondville, le Domaine des 3 fûts est le seul certifié biologique dans le Centre-du-Québec. Issue de la passion des vignerons pour le terroir et le vin, la Cuvée des messiers (blanc et rouge) retient l'attention, avec son nom qui fait non seulement référence au nom du propriétaire, mais qui désigne aussi les gardiens des vignes avant les vendanges, au Moyen Âge.

Frais en bouche et légèrement herbacé, le blanc est d'ailleurs l'un des coups de cœur de la sommelière Véronique Rivest dans le numéro hors-série du magazine Caribou.

Vin

Chaudière-Appalaches

Le Jarret noir, La cache à Maxime

Situé à Scott en Beauce, le domaine La cache à Maxime est à l'origine un vignoble de vocation de deux hectares et demi qui est aussi prisé comme lieu de villégiature avec son hôtel, son spa et ses chalets. L'hôtel est d'ailleurs implanté au cœur du vignoble, afin de faire vivre à ses clients une expérience unique dans un décor enchanteur. Le vignoble comprend plus de 7 000 ceps, des vignes conçues spécialement pour notre climat, réparties en trois cépages : le Maréchal Foch, le Sainte-Croix et le Vandal-Cliche. À découvrir : le Jarret noir, offert en blanc ou en rouge et le Rosé de Maxime.

Québec et les environs

Vins

Surplombant la Côte-de-Beaupré, avec vue sur la ville de Québec et l'Île d'Orléans, le Domaine L'Ange Gardien est une destination courue par les touristes en été. Ses 25 000 pieds de vigne font aussi le bonheur des épicuriens qui y dégustent des vins rosés, blancs, rouges, de glace et fortifiés. Saviez-vous que le Domaine élabore une cuvée spéciale, nommée Héritage, disponible exclusivement dans les restaurants et bars du Château Frontenac ? On y fait un arrêt pour la déguster.

Voile de la mariée, Vignoble Sainte-Pétronille

Attirant les visiteurs par milliers durant l'été avec sa vue imprenable sur la Chute Montmorency et le fleuve Saint-Laurent, et sa cantine gastronomique, le Vignoble Sainte-Pétronille est un incontournable à l'Île d'Orléans. Le vignoble familial produit près de 60 000 bouteilles à chaque année, dont près de la moitié est le populaire blanc Voile de la mariée. Un vin sec et rafraîchissant, aux arômes de citron, de pamplemousse, de pomme Granny Smith et d'ananas, accompagnés par des notes d'aneth.

Cuvée Héritage, Domaine L'Ange Gardien

Charlevoix

Charlevoyou, Maison Maurice Dufour

Le Charlevoyou, vous connaissez ? Ce vin artisanal est élaboré à partir des 10 000 pieds de vignes qui poussent aux abords de la 138, à Baie-Saint-Paul. Un environnement peu propice à la viticulture, certes, mais qui n'a pas empêché l'agronome Maurice Dufour et sa famille, - qui est le producteur des fromages Le Migneron -, d'embouteiller chaque année. À déguster : le Charlevoyou rosé, un vin délicat, rond et floral avec des arômes de pêche et de rose.

Saguenay-Lac-St-Jean

Cuvée Père & Fils, Domaine Le Cageot

Premier vignoble reconnu au Saguenay-Lac-St-Jean, le Domaine Le Cageot a créé son propre cépage (rouge) : le St-André. Il en résulte la cuvée Père & Fils : un vin rouge étonnant, fruité et souple, dont l'acidité rappelle les petits fruits qui poussent à proximité des vignes.