L'entrée en vigueur de la loi légalisant la consommation de cannabis à des fins récréatives, ce mercredi 17 octobre, marquera l'ouverture des 12 premières succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC), le pendant «poteux» de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Les succursales seront ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 21h et le weekend de 10h à 17h.

Consultez la carte ci-dessous pour trouver la succursale la plus près de chez vous:

Trois autres succursales devaient également ouvrir leurs portes d'ici la fin octobre, mais l'élection du gouvernement caquiste de François Legault - qui a émis de nombreuses réserves sur le cannabis en campagne électorale - pourrait venir compromettre le projet. La SQDC maintient pour l'instant des baux pour les trois adresses suivantes:

830, Rue Sainte-Catherine Est à Montréal

10, Place Bourget Sud à Joliette

9575, rue Ignace à Brossard

La Coalition avenir Québec a évoqué la possibilité d'interdire la présence d'un point de vente à moins de 250 mètres d'un cégep ou d'une université et d'élargir le rayon actuel de 250 mètres de l'interdiction de vendre à proximité de tout établissement scolaire.

Il est donc possible que deux de ces succursales, à Montréal et à Joliette, aient à changer d'adresse. L'emplacement de la rue Sainte-Catherine Est est située à proximité de l'Université du Québec à Montréal, tandis que celle de Joliette se trouve à 300 mètres du cégep.

Quelques règles à connaître

Les adultes qui souhaitent acheter un petit gramme de «pot» pour agrémenter leur fin de soirée doivent s'assurer de laisser les enfants à la maison. Contrairement à la SAQ, où la présence de mineurs accompagnés d'un adulte est généralement tolérée, il faudra être âgé de 18 ans ou plus (et peut-être éventuellement de 21 ans, si François Legault tient sa promesse) pour mettre les pieds dans une succursale de la SQDC.

N'oubliez donc pas vos cartes d'identité si vous souhaitez entrer dans un magasin, même si c'est juste pour faire du lèche-vitrines!

Il sera possible d'acheter un maximum de 30 g de cannabis (un peu plus d'une once) par transaction. Il sera aussi interdit d'avoir plus de 30 g de cannabis sur soi en dehors de son domicile, où la limite sera de 150 g. Attention, cette limite est par domicile et non par personne.

Et l'achat en ligne?

Les Québécois qui préfèrent ne pas risquer de croiser leur patron dans une succursale de la SQDC (ou qui ont simplement la flemme de sortir de la maison) pourront commander du cannabis sur internet. La plateforme d'achat en ligne sera disponible sur le site de la SQDC dès 9h, le mercredi 17 octobre.

La Société assure que les acheteurs recevront leurs paquets en moins de 48h. Afin d'éviter que des mineurs puissent mettre la main sur du cannabis, les acheteurs devront présenter une pièce d'identité lors de la réception du colis. Les facteurs ne pourront pas laisser le colis à la porte, ni le remettre à une personne autre que l'acheteur.