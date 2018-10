Le temps des Fêtes approche à grands pas (eh oui!) et vous êtes en train de chercher le cadeau parfait qui amusera votre enfant pendant les vacances? Ne vous garrochez pas trop vite sur le Nintendo Labo.

Dans le monde des jeux vidéo, Nintendo a su faire sa place au cours des 30 dernières années en proposant une offre axée sur les jeunes consommateurs. Couleurs vives, graphismes amusants, jouabilité à portée de tous. Nintendo Labo ne fait pas exception.

C'est quoi le Labo?

Nintendo Labo, c'est un ensemble de carton prédécoupé, qu'il faut assembler, pour jouer à différents mini-jeux sur cartouche pour la Nintendo Switch. Les manettes de la console s'insèrent dans le carton pour apporter un côté réel aux jeux à l'écran.

Mathieu Galarneau Nous avons monté un volant, un sous-marin et une pédale disponible dans le kit véhicule de Nintendo Labo.

Le HuffPost Québec a testé un kit d'assemblage. Voici le verdict.

Ça prend du temps... et la présence d'un adulte

L'achat d'un tel produit doit être réfléchi. Il est bon de connaître les intérêts de l'enfant avant de penser à prendre un kit sur les tablettes. Si l'enfant n'est pas intéressé par le bricolage, clairement le jeu ne l'attirera pas, du moins pas très longtemps. Nintendo indique que le jeu s'adresse aux enfants de 6 ans et plus.

Il faut aussi qu'il soit patient et persévérant. Alors que la pédale peut prendre environ 60 minutes à assembler, le volant peut prendre plus de deux heures à mettre en forme.

Comme tous les assemblages sont en carton, il faut s'assurer qu'ils seront disposés dans des endroits où ils ne seront pas à la merci d'un accident... ou de la chute un petit frère!

Point positif, les instructions sont bien détaillées étape par étape à l'écran de la Switch et on peut y aller à son rythme.

Et les jeux?

Dans le kit essayé, on a monté une pédale, un volant, une clé et un sous-marin. La pédale sert d'accélérateur pour la voiture, qui utilise le volant, et le sous-marin, qui utilise la console bleue au centre de la photo ci-dessus.

Nintendo Labo offre une bonne expérience immersive, puisque au lieu d'utiliser seulement les manettes, comme n'importe quelle autre jeu vidéo sur le marché, il permet d'avoir des contrôles s'approchant davantage de la réalité.

Alors que certains sont plutôt simples, comme une piste de course où le véhicule ne se contrôle qu'avec la pédale, d'autres sont plus complexes. La section aventure, par exemple, permet au joueur d'explorer une carte où il devra remplir différentes missions, comme ramener des vaches à leur enclos, pousser une balle de golf géante dans son trou ou encore ramener la tête d'un phare du fond de l'eau jusqu'à son socle.

Au final...

En bout de piste, Nintendo Labo offre un divertissement correct sans plus à l'écran. Pour le temps qu'on peut investir à la construction, par contre, il ne révolutionne pas le jeu vidéo. Le kit saura amuser les jeunes pendant un certain temps, mais il est difficile de croire qu'il sera rentable au final, étant donné le prix de la console et le prix du kit d'assemblage, qui sont vendus séparément.

On passe!