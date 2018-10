Prendre le volant sous l'effet du cannabis est un comportement qui demeure dangereux longtemps après la consommation de la substance.

À deux jours de la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada, une étude de l'Université McGill et de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), financée par l'Association canadienne des automobilistes (CAA), révèle qu'un conducteur est plus à risque d'être impliqué dans un accident de la route, même cinq heures après avoir consommé du cannabis.

Les chercheurs ont recruté des jeunes conducteurs de 18 à 24 ans qui étaient déjà des consommateurs récréationnels de cannabis. Ils ont ensuite subi une série de tests sur des simulateurs de conduite automobile à quatre moments distincts: une fois alors qu'ils n'avaient pas consommé de cannabis, puis une heure, trois heures et cinq heures après leur consommation.

Sous l'effet du cannabis, les participants ont démontré une certaine capacité à maintenir le cap, mais se sont montrés moins doués pour réaliser certaines manoeuvres courantes.

"Et (ce n'était) pas des manoeuvres complexes là, on parlait de s'insérer entre deux véhicules, pareil comme si on stationnait dans la cour du centre d'achats. On parlait de traverser une intersection, donc de s'immobiliser, de s'assurer que la voie est libre, de traverser l'intersection et de continuer sa route, d'éviter les piétons, d'éviter les cyclistes... Et il y a eu beaucoup de conducteurs (...) qui ont participé au test et qui n'ont pas réussi ces manoeuvres-là, qui sont quand même très simples", note le directeur de la Fondation CAA-Québec, Marco Harrison.

La majorité des participants à l'étude ont indiqué qu'ils ne se feraient pas confiance pour prendre le volant dans les cinq heures suivant leur consommation de cannabis.

M. Harrison souligne que la quantité de marijuana consommée par les participants était moins élevée que celle que l'on retrouve généralement dans un "joint" ordinaire.

L'une des chercheuses de l'étude confirme par ailleurs qu'on ne remarquait pas nécessairement une différence entre les habiletés des conducteurs une heure après la consommation et cinq heures plus tard.

"À tous les niveaux, on ne voyait pas nécessairement une différence marquée, même après cinq heures. Les capacités étaient quand même assez altérées, nous faisant dire qu'on ne peut pas prendre le volant, même après cinq heures", affirme la Dre Isabelle Gélinas, professeure à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill, spécialisée en recherches associées à la conduite automobile.

Elle précise également que le cadre de l'étude n'allait pas au-delà des cinq heures, de sorte qu'on ne peut conclure qu'une personne serait nécessairement apte à conduire une fois ce laps de temps écoulé.

Un profil différent

Par ailleurs, une deuxième étude soutenue par la Fondation CAA-Québec et pilotée par le Dr Jacques Bergeron, de l'Université de Montréal, a dressé un portrait type des conducteurs consommateurs de cannabis en faisant remplir des questionnaires aux participants.

Les chercheurs ont demandé aux participants s'ils avaient déjà pris le volant après avoir consommé. Ceux qui ont admis avoir conduit sous l'effet du cannabis ont présenté un profil différent de ceux qui avaient déjà fumé, sans toutefois avoir conduit avec les capacités affaiblies, souligne l'étude.

Ainsi, ceux qui reconnaissent avoir conduit sous l'effet du cannabis avaient généralement une consommation plus importante, et ce, depuis un plus jeune âge, des habitudes de conduite plus téméraires, dangereuses et risquées, une tendance à être très influencés par leurs pairs en ce qui a trait aux comportements dangereux, des amis qui, eux aussi, conduisent sous l'effet du cannabis, plus d'émotions et de comportements associés à la conduite dangereuse et une plus faible perception du risque lié au cannabis.

"Malgré le fait que (ça deviendra) légal à des fins récréatives, il ne faudra pas banaliser les effets surtout sur la capacité de conduire et (il faudra) éviter de prendre le volant après avoir consommé, tout comme on le fait pour l'alcool", fait remarquer Marco Harrison.

"Conduire avec les capacités affaiblies par le pot, ça, ce n'est pas légal, c'est criminel même."