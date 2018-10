José Gaudet était l'un des invités de La vraie nature, ce dimanche 14 octobre, et le populaire animateur s'est ouvert sur la relation pas toujours rose qu'il entretenait avec son père Michel, décédé en novembre 2017.

Questionné par Jean-Philippe Dion au sujet de sa relation avec sa mère Micheline, José Gaudet s'est montré des plus élogieux.

«Moi, j'ai été cajolé, bercé. Les deux autres [le frère et la soeur de José, ndlr]» étaient plus toughs, moi j'étais doux. Tout le monde pensait que j'étais adopté chez nous, parce que les autres étaient baraqués et colosses, et moi j'étais tout petit.»

L'animateur a révélé par la suite que sa relation avec son père était souvent à l'opposé de celle qu'il entretenait avec sa mère.

Il avait une façon de me juger du regard qui m'a fait vraiment mal. José Gaudet

«La phrase que mon père disait, et là je ne veux pas insulter personne, c'était un discours qu'il avait, mais il disait que j'étais ''la petite tapette'', parce que j'étais doux, parce que j'étais sensible, parce que je ne voulais pas jouer au hockey [...] J'étais un extraterrestre pour lui.»

José Gaudet a ensuite expliqué que sa famille était passée de «très modeste» à aisée, avant de faire face à la faillite dans les années 1980, soulignant néanmoins que ses parents étaient toujours parvenus à remonter la pente.

«Si mon père n'avait pas eu un problème de boisson et qu'il avait écouté ma mère, il aurait été tellement riche», a déclaré le principal intéressé.

L'ex-Grande gueule semblait également amer lorsqu'il a révélé que, contrairement à sa mère, son père ne l'avait pas encouragé à poursuivre sa carrière artistique et qu'il n'était jamais venu le voir en spectacle à ses débuts avec Mario Tessier.

«Mon père m'avait dit, quand j'ai voulu faire cette carrière-là : ''Bin voyons ti-cul, les artistes, c'est toutes des tapettes», a confié José Gaudet, quelque peu mal à l'aise.

José Gaudet coanime Ça finit bien la semaine, diffusée les vendredis à 19h, sur les ondes de TVA, et l'émission de radio Ça rentre au poste, diffusée du lundi au vendredi à 15h25, sur les ondes d'Énergie 94.3.

