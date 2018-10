Le nouveau Google Pixel 3 prend-il vraiment de meilleures photos?

Google lance aujourd'hui sur le marché son plus récent téléphone intelligent pour concurrencer le iPhone Xs, soit le Pixel 3, ainsi que sa version XL. La stratégie marketing du géant de l'informatique repose principalement sur la caméra de l'appareil. Mais ce dernier prend-il de si belles photos?

Google explique sur son blogue que son plus récent téléphone est doté d'une intelligence artificielle (IA), qui, en plus de permettre plusieurs nouvelles possibilités, promet de «vous aider à ne plus jamais rater vos photos».

Le Pixel 3 se veut en effet une vraie machine à égoportrait. En activant la fonction HDR amélioré, l'IA s'assure de prendre la meilleure photo de vous, même si vous cligniez des yeux. Cela fonctionne bien sauf si on exagère, comme dans la photo de droite.

Mathieu Galarneau Il ne faut pas non plus abuser sur le clignement d'yeux!

Bien sûr, si on compare ce nouvel appareil haut de gamme avec un téléphone d'il y a quelques années comme le Samsung A5, on voit que le Pixel est dans une classe à part pour capturer les détails et les couleurs, comme dans cette image de Rosemont croquée dimanche après-midi.

Mathieu Galarneau En haut le Samsung A5, en bas le Pixel 3.

Mais qu'en est-il lorsqu'on le compare avec un téléphone plus haut de gamme comme le iPhone 8 plus? Voici quelques comparaisons pour vous aider à vous faire une idée.

Mathieu Galarneau Les détails sont plus notables sur le Pixel 3, à droite, qui montre également mieux la faible luminosité d'un lundi nuageux.

Mathieu Galarneau Dans une petite salle peu éclairée, le Pixel 3 s'en tire mieux. On peut voir les détails sur le bouchon de la bouteille d'eau, et les boutons du téléphone.

Mathieu Galarneau Revoici la même bouteille, cette fois prise en format «portrait». On remarque que sur le iPhone 8 plus, les détails sont beaucoup moins visibles sur la bouteille.

Si la prise de photos et d'égoportraits est très importante dans l'utilisation de votre téléphone, le Google Pixel 3 se dessine comme un bon choix. Toutefois, son prix (environ 1 000 $) refroidira peut-être les ardeurs de certains...

Vous pouvez également lire le comparatif fait par nos collègues du HuffPost France.