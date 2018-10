SEATTLE — Paul Allen, qui a cofondé le géant Microsoft avec son ami d'enfance Bill Gates, est décédé. Il avait 65 ans.

La société de M. Allen, Vulcan, a annoncé dans un communiqué qu'il était décédé lundi. Plus tôt ce mois-ci, M. Allen avait révélé qu'il souffrait d'une récidive d'un cancer pour lequel il avait été traité en 2009, un lymphome non hodgkinien.

Paul Allen, un passionné de sport, était propriétaire des Trail Blazers de Portland et des Seahawks de Seattle.

MM. Allen et Gates avaient créé l'entreprise Microsoft en 1975. La grande percée de Microsoft est survenue en 1980, lorsque IBM avait décidé de se lancer dans les ordinateurs personnels. IBM avait demandé à Microsoft de fournir le système d'exploitation.

Cette décision avait propulsé l'entreprise dans le domaine de la technologie et les deux natifs de Seattle sont devenus des milliardaires. Tous deux se sont ensuite consacrés à la philanthropie.

Pendant plusieurs décennies, M. Allen a versé plus de 2 milliards $ US (environ 2,6 milliards $ CAN) à plusieurs organismes, spécialisés notamment dans la santé des océans, l'itinérance et la recherche scientifique.