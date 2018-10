La dure réalité à laquelle font face les enfants malades, leurs parents ainsi que le personnel de l'hôpital Saint-Justine est exposée dans une vidéo crève-cœur diffusée aujourd'hui par la Fondation du CHU Sainte-Justine. Sortez les mouchoirs!

Sur fond de la chanson «La Maladie d'amour» de Michel Sardou, reprise par Ariane Moffatt, Martha Wainwright et trois enfants, on voit de vrais patients et soignants de l'institution : Des petits gravement malades, parfois en chemin vers la salle d'opération ou en larmes, des parents visiblement inquiets, d'autres enlaçant tendrement leur progéniture ou s'écroulant après une annonce qu'on devine malheureuse, nous pinçant le cœur par la bande.

La touchante vidéo s'inscrit dans une nouvelle campagne de la Fondation du CHU Sainte-Justine intitulée «La Maladie d'amour» des enfants, dont Guy A. Lepage est le nouveau porte-parole.

« La Maladie d'amour, pour moi, c'est celle qui s'anime quand je vois mes enfants, qui me prend au cœur quand ils sont malades, mais aussi, qui est partout à Sainte-Justine», témoigne l'animateur dont le fils, Thomas, a eu recours à Sainte-Justine à deux reprises en 2016 et 2017 alors qu'il était âgé de seulement 2 ans. Il a survécu chaque fois grâce au personnel médical.

CHU Sainte-Justine Guy A. Lepage

«La Maladie d'amour, c'est celle qui pousse à donner le meilleur de soi pour offrir le meilleur des soins aux enfants. Elle nous prend au cœur, tout en le faisant grandir. Elle nous transforme et fait du bien, tant à soi que ceux autour de nous. Elle est devenue essentielle et vitale pour tous les enfants du Québec», résume de son côté la Fondation.

«Nous sommes nombreux à être atteints de la maladie d'amour, mais nous pouvons l'être encore plus, pour continuer de faire de Sainte-Justine ce qu'il est : un centre hospitalier de haut calibre, à échelle humaine», complète Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation.

De passage à l'émission Tout le monde en parle ce dimanche, l'auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt était visiblement émue après la diffusion de la vidéo de campagne dans laquelle on peut l'entendre.

Celle qui a donné naissance à petit garçon en juillet 2017 s'est notamment dite choyée de se lever tous les jours avec trois enfants en santé. «Il n'y a pas un jour qui passe sans que je remercie qui que ce soit de plus fort que moi pour cette chance-là. [...] Où je suis rendu en tant que femme, en tant qu'artiste, je ne vois plus vraiment le sens de chanter que pour moi. Je pense que le sens s'est trouvé dans le fait d'appuyer ce qui me tient à coeur. Et s'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la santé des enfants.»

