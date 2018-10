Qui dit dimanche soir, dit évidemment élimination à Occupation Double Grèce!

Au terme de l'épisode diffusé ce 14 octobre, sur les ondes de V, Philippe a dû quitter l'aventure. Sans surprise, sa deuxième participation à Occupation Double aura été beaucoup plus courte que la première.

Plus tôt cette semaine, Kristina a utilisé son privilège pour accorder l'immunité à Jonathan et Olivier. La nouvelle venue devait encore sauver un garçon, ce qui a rendu soudainement les filles très stratégiques.

Même si elle avait sous-entendu le contraire lors du «party du secondaire», Kristina a finalement décidé de protéger Renaud. Une décision qui est venue contrecarrer les plans de certaines filles, qui auraient bien voulu faire d'une pierre deux coups en éliminant Renaud pour placer Maude dans une position vulnérable la semaine suivante.

Côté rapprochements, Olivier et Pézie se sont enfin embrassé langoureusement, tandis que Yan et Alexandra B. se sont embrassés furtivement «entre deux coussins».

Julie-Anne comptait d'ailleurs profiter des rapprochements entre ces derniers pour sauver son «Top 1» de l'élimination.

Bye-bye Philippe, bonjour Michael

Suite à son élimination, Philippe a révélé ne pas avoir eu de véritables coups de coeur cette année, et ne s'est pas gêné pour critiquer la stratégie d'Alexandra B. et Kristina qui, selon lui, auraient eu grand avantage à le protéger.

Comme le veut désormais la tradition, nous avons appris que Michael, «le premier Français de l'histoire d'Occupation Double» fera son entrée dans l'aventure ce lundi.

Dans sa vidéo de présentation, partagée sur la page Facebook de l'émission, le jeune homme de 29 ans originaire de Lyon a confié être un vétéran de la téléréalité, lui qui a déjà participé à une émission similaire en France, également dans le but de trouver l'amour.

«J'ai un magnétisme qui est assez certain, et j'en suis conscient, assure le principal intéressé. Si une fille me plaît, je vais tout faire pour la séduire et qu'elle se sente bien à mes côtés. Et généralement, ça fonctionne à 95 %, pour ne pas dire 99,9 %.»

Finalement, Michael a affirmé que si jamais il entrait en conflit avec un des garçons, «malheureusement pour lui, il perdra à tous les coups».

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.