Lara Fabian poursuit sa grande histoire d'amour avec le Québec

La grande histoire d'amour entre Lara Fabian et le public québécois a de nouveau été confirmée, ce vendredi 12 octobre, lorsque la chanteuse est montée sur les planches du Théâtre St-Denis pour donner le premier d'une série de trois concerts spécialement pensés pour la Belle Province.

Lara Fabian a entamé la soirée avec la pièce Chameleon, tirée de l'album Camouflage paru en 2017. Une entrée en matière qui a vite révélé les couleurs d'un spectacle réservant autant de moments de pure énergie que de grande délicatesse.

Question de redéclarer son amour pour le Québec - ce qu'elle a fait, d'ailleurs, tout au long de ce spectacle d'un peu moins de deux heures -, l'auteure-compositrice-interprète a enchaîné immédiatement avec l'incontournable Je t'aime. Une performance aussi fine que puissante qui lui valut la première d'une longue série d'ovations debout.

Entourée de ses talentueux musiciens et choristes, Lara Fabian a fait le bonheur de ses fans en alternant entre ses plus grands succès francophones (dont Je suis malade et Pas sans toi) et les pièces anglophones de son plus récent album (dont Growing Wings, We Are the Flyers). Le tout entrecoupé de moments où elle a pris le temps d'entretenir la conversation avec son public sur un ton très personnel.

Elle s'est de nouveau faite complice de celui-ci avec la chanson Humana, invitant la foule à chanter toujours plus fort le refrain de son succès de 1996, ce qu'elle a fait avec un plaisir contagieux.

Laurence Labat Lara Fabian au Théâtre St-Denis, le 12 octobre 2018.

La chanteuse s'est également fait plaisir en proposant deux duos qui ont particulièrement retenu l'attention.

Le premier avec le chanteur George Perris, avec qui elle a rendu un vibrant hommage à son amie Maurane en interprétant la pièce Tu es mon autre. Après coup, Lara Fabian a laissé la scène à son autre bon ami, le temps de la pièce Broken Vow, qui a valu au chanteur une ovation debout.

Un peu plus tard, Lara Fabian a partagé la scène avec Félix Lemelin, son jeune protégé de La Voix qui l'a émue et impressionnée tout au long de la dernière saison, pour livrer une version très émouvante de la chanson Tu t'en vas.

Dans le dernier droit, Lara Fabian a transformé le Théâtre St-Denis en piste de danse avec les Immortelle, I Will Love Again et Saisir le jour, et le public n'a pas boudé son plaisir.

Pour terminer la soirée, Lara Fabian a interprété la jolie Papillon, premier extrait d'un nouvel album en français dont la sortie est prévue pour 2019.

Entre émotions pures, message social (le réchauffement climatique semble beaucoup préoccuper la chanteuse) et moments dansants, Lara Fabian a livré une performance vocale sans faille. La star a pris un plaisir évident à revisiter certaines de ses compositions en les modernisant ou en les nuançant, tout en rendant justice à ses plus grands classiques.

Lara Fabian sera de nouveau en spectacle, ce samedi 13 octobre, à Montréal, au Théâtre St-Denis, puis le 14 octobre à Québec, au Centre Vidéotron. Cliquez ici pour plus de détails.

