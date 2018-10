Joanie Gonthier a présenté son dernier bulletin météo à «Salut Bonjour»

Joanie Gonthier a présenté son dernier bulletin météo, ce vendredi 12 octobre, dans le cadre de l'émission Salut Bonjour.

En entrevue avec le Journal de Montréal, la présentatrice a parlé d'une décision «très personnelle et très difficile à prendre», tout en expliquant qu'elle considérait «avoir fait le tour de la météo».

«Je ne vais plus évoluer dans ce créneau. J'ai 30 ans et je peux offrir autre chose. J'ai envie de me surprendre, d'évoluer, de me développer d'une tout autre façon», a-t-elle ajouté.

En attendant de savoir qui lui succédera, et d'en connaître davantage sur la nature de ses nouveaux projets, la principale intéressée confirme qu'elle participera de nouveau à l'émission du matin dans un avenir rapproché, cette fois à titre de chroniqueuse.

Pour lui rendre hommage, l'animateur Gino Chouinard est allé rejoindre son estimée collègue sur le toit de TVA ce matin, afin de lui présenter un montage de ses meilleurs moments à l'émission.