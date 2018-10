Jean, paillettes et glamour pour clore la 10e Fashion Preview

La 10e édition de Fashion Preview s'est achevée en grand ce jeudi 11 octobre à l'Édifice Wilder au centre-ville de Montréal. C'est le créateur québécois Markantoine dont tout le monde parle depuis quelques saisons qui a clos ces trois journées de mode qui ont pour vocation de faire (re)découvrir les talents locaux.

C'est une collection estivale réjouissante qui a défilé sous nos yeux, celle du printemps-été 2019. Une ligne qui fait la part belle aux robes et jupes, souvent mini, et au jean décliné en de nombreux modèles se parant au besoin d'empiècements. À l'honneur, beaucoup de noir, du rouge marié à du rose et des touches de fluo aussi. Quelques micro crop tops cachant tout juste la poitrine associés à des jupes ou des jeans.

Notre coup de coeur va vers ce trench mixant tissu et jean (encore)!

Markantoine

«L'inspiration vient de Dalida - et en forme de blague de ces drôles histoires que l'on peut entendre sur des femmes qui se marient par intérêt avec des hommes riches et plus âgés. On a fait une narrative à partir de ça» - explique Markantoine.

Le designer se réjouit du succès qui accompagne chacune de ses présentations: «je suis content que les gens embarquent dans mes folies, mes histoires, je veux re-rassembler les gens à tripper sur la mode, avec du fun avec et surtout il ne faut pas trop se prendre au sérieux.»