Eh oui, il est possible de boire autre chose que de la bière avec vos bons vieux steamés. Du champagne, imaginez-vous donc!

C'est un peu à cause des restaurants Valentine qu'on le sait. La chaîne cherchait l'accord parfait pour accompagner ses pogos moutardes et a décidé d'élucider la question en la posant directement à la Société des Alcools du Québec (SAQ) sur Facebook.

Capture d'écran

La réponse des experts de la société d'État est étonnante: du champagne! «On aime les contrastes et en plus c'est un accord qui fonctionne pour vrai!» écrit la SAQ en pointant plus précisément le champagne Vadin Plateau Cuvée Renaissance à 46,75$. «Un blanc de noirs rond, puissant et avec l'acidité nécessaire pour rincer la bouche entre chaque bouchée.»

Mais comme Valentine avait demandé «un petit blanc bon et pas cher», la SAQ a ensuite suggéré l'albarino Lolo Rias Baixas (15,15$), classé «Fruité et vif», dont l'étiquette montre des chiens (hot-dog, chien-chaud, vous voyez le lien!).

Les restaurants Valentine, ravis de la réponse, ont donc cru bon de proposer à l'équipe de la SAQ un 5 à 7, un «p'tit apé-rots», en leur compagnie. Une invitation que les spécialistes en vin ont gentiment déclinée en répondant tout simplement: «Prenez le temps de digérer ces accords parfaits et revenez-nous avec vos impressions». Oups, les pogos moutardes, ce n'est pas pour tout le monde.

L'échange hilarant entre les deux gestionnaires de communauté a eu le mérite d'attirer l'attention, par contre. La publication Facebook a attiré plus de 150 commentaires et maintes réactions depuis mardi.

