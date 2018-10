Une fois portées ces baskets sont (quasi) intégralement compostables

Des vêtements qu'on recycle, c'est devenu monnaie courante, mais compostable... c'est une autre histoire - et certainement une piste à développer pour l'avenir! En voici un exemplaire qui amorce cette nouvelle ère de l'avenir où rien ne se perd, tout se transforme.

Son nom ?

Basket compostable

etik&co., ces souliers sont fabriqués en coton certifié biologique et équitable reconnu par Fairtrade Canada et GOTS (textile biologique) deux organismes reconnus mondialement pour la protection des droits humains et le respect de l'environnement.

Ceux-ci sont importés d'Australie par e & c et sont les seuls souliers à double certification distribués au Canada par la boutique en ligne etikandco.ca. Le coton utilisé dans la fabrication des souliers et des lacets est 100 % biologique, c'est-à-dire qu'aucun pesticide toxique, engrais chimique ou OGM n'ont été utilisés dans la culture du coton.

Quant aux producteurs, ils reçoivent un prix juste pour leur coton, et les droits fondamentaux des travailleurs sont protégés par les normes Fairtrade. Les semelles sont en caoutchouc naturel et le soulier comprend aussi du renfort à l'intérieur pour plus de confort. Ils sont lavables! À part les oeillets qui sont en métal, les souliers sont biodégradables et même compostables.

Quand rien ne se perd, tout se composte...!

