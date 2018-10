Patrick Huard, Macha Grenon et Claude Legault bientôt sur Club illico

Le Club illico, qui célèbre ses cinq ans - cinq ans de divertissement en français qui plus est -, c'est plus de 350 millions de visionnements depuis son lancement, plus de 50 séries offertes en exclusivité, et plus de 6500 titres en contenu, dont 16 séries originales.

Au cours des prochains mois, ce sera aussi plus d'une vingtaine d'acquisitions exclusives ainsi que neuf nouvelles productions originales, dont une aventure toute fraîche de l'inspecteur Victor Lessard, le retour de Patrick Huard et de Macha Grenon au petit écran, et l'amitié improbable des personnages interprétés par Claude Legault et Denis Bouchard dans la prometteuse série Appelle-moi si tu meurs.

Des gros noms et des séries québécoises attendues

Les vedettes étaient au rendez-vous lors du lancement de la programmation du Club illico aux studios Mels, ce mercredi 10 octobre. Sur les fauteuils aux couleurs du Club se sont succédés des acteurs choisis des séries à succès pour ados L'Académie (la saison 2 touchant les thèmes de la loyauté, du deuil, de la résilience, de l'échec et de l'entraide est disponible dès aujourd'hui) et La Dérape (la seconde saison de cette série tournée à Québec sera présentée au printemps prochain).

Certains des acteurs chouchous des Québécois ont également défilé sur la scène : Patrick Huard et Macha Grenon, que l'on retrouvera en couple brisé portant le poids de l'acquittement du tueur et de la mort de leur fille de 18 ans sur leurs épaules de magistrats dans Les Honorables; un thriller psychologique portant sur l'échec du système judiciaire et privilégiant le point de vue de la famille de la victime (dès le 10 janvier).

Sarah-Émilie Nault Denis Bernard au dévoillement de la programmation du Club illico.

«Patrick et moi, nous nous connaissions un peu, mais nous n'avions jamais travaillé ensemble, explique Macha Grenon. C'a a été facile, Patrick est quelqu'un d'authentique, ce qui crée un climat vrai. Il est aussi très drôle, un acteur comme une bête d'instinct laser. C'est aussi un gars de famille, ce qu'il installait sur le plateau. C'était important, car on abordait des choses très complexes ensemble. Cette ambiance était bienvenue et nécessaire, car la zone était chargée à fond. Pour moi, la blessure que surmontent nos personnages est de l'ordre de l'horreur qui venait chercher en moi une empathie immense et douloureuse. Mon personnage s'inscrit dans la lignée des blondes «hitchcockiennes» très contrôlées; une espèce de façade un peu froide très contrôlée, mais qui, en dessous, est un volcan en ébullition.»

«Quand je reçois un scénario, il faut que je puisse me visualiser en train d'interpréter le personnage, ajoute Patrick Huard, sinon, je n'embarque pas. Pour ce projet, le moment était en plus impeccable et je voulais vraiment retravailler avec Louis Choquette. On a vraiment travaillé en très étroite collaboration, ce fut un des moments forts de ce trip.»

Une nouvelle série des auteurs de Minuit, le soir

Enfin, la série Apelle-moi si tu meurs mettra en vedette Claude Legault et Denis Bernard dans les rôles respectifs du flic J-F et du mafieux Mario, liés par une amitié improbable entre deux amis d'enfance qui ont pris des chemins pour le moins différents. «Une amitié extrêmement forte et puissante et une série dont le thème principal se veut la fidélité», selon ses interprètes et les auteurs de Minuit, le soir et Dans une galaxie près de chez vous. La série mettra également en vedette Paul Ahmarani, Louis Champagne, Pierre Curzi et Magalie Lépine-Blondeau, et sera disponible à l'hiver 2019.

«Mon personnage est un homme qui est tout et son contraire, explique Denis Bernard. C'est un homme alpha extrêmement dur en apparence qui s'est construit cette carapace, car c'est un homme qui cache des blessures. Dans une histoire d'amitié – car on s'entend que c'est d'abord cela Apelle-moi si tu meurs, une histoire d'amitié – c'est les deux choses qui sont fondatrices dans une amitié : les blessures que l'on porte, comment on s'est protégé, comment on s'est forgé une image par rapport à cela. Lui a choisi, adolescent, sur la base de ses blessures, d'appartenir à un gang qui se trouve à être la mafia, ce qui le sécurisait et l'a construit. Il est aujourd'hui devenu un lieutenant de la mafia. Et Legault est lieutenant dans la police, mais comme ce sont les deux meilleurs amis du monde, cela tombe mal un peu. C'est comme un amour impossible, cette amitié improbable.»

Sarah-Émilie Nault Martin Michaud au dévoilement de la programmation du Club illico.

Le père de Victor Lessard, Martin Michaud, est aussi venu parler de la troisième saison de la série du même nom (attendue pour 2019) et dont les saisons précédentes ont accumulé à ce jour plus de 4,5 millions de visionnement. «Il s'agit d'une nouvelle histoire que les fans des romans ne connaissent pas, a-t-il confié. L'histoire d'un journaliste d'enquête qui est abattu sur le terrain et l'histoire, aussi, du passé ayant forgé ce que Victor Lessard est devenu.»

Avec LÉO, l'idéateur et acteur Fabien Cloutier a promis de présenter, de façon fort humoristique, un personnage dans la quarantaine en pleine remise en question, entouré de plusieurs «personnages salés» interprétés, entre autres, par Julien Poulin, Anne Dorval, Marc Labrèche et Mario Jean (dès le 15 novembre).

Ont aussi semé le mystère les producteurs (dont Charles Lafortune) de la série documentaire Meurtriers sur mesure, le Making a Murderer québécois qui promet de tenir en haleine les spectateurs pendant sept heures avec cette histoire vécue d'injustice, d'erreurs judiciaires et de meurtre sordide survenue en Abitibi il y a presque 30 ans (diffusion en 2019).

«Chez Pixcom, on a depuis longtemps fait du documentaire, dit Charles Lafortune.

On est aussi des fans de The Keeper, Making a Murderer, Wild Wild Country. On a donc fait de la recherche pour trouver une histoire qui serait incroyable au passé, mais qui comprendrait des trucs qui se passeraient au présent. On a découvert cette histoire de deux hommes qui ont été accusés de ce meurtre et qui ont été exonérés au bout de dix ans, mais qui ont tout de même perdu dix ans de leur vie. Des gens marqués au fer rouge, qui habitent toujours Val d'Or. On va déterrer cette histoire et tenter de savoir ''si ce ne sont pas eux, qui l'a fait'' avec Meurtriers sur mesure.»

Un peu plus

La quatrième saison de Like-moi!, plusieurs séries fantastiques (dont Léna, rêve d'étoile, ayant accumulé plus de 400 000 visionnements en moins d'un mois), des séries documentaires tels Tata, relatant l'histoire de la femme de Pablo Escobar et seul document approuvé par la famille (hiver 2019), le documentaire Olivier Primeau: audacieux (dès le 28 novembre), plus de 27 exclusivités en séries dramatiques offertes en 2019 (dont Killing Eve avec Sandra Oh, dès décembre, et M. Mercedes, dès le 25 octobre et tiré d'un roman du maître de l'horreur Stephen King), des séries historiques telles Britannia (souvent comparée à Game Of Thrones), dès décembre, la troisième saison de La servante écarlate (2019) ou encore L'amie prodigieuse, basée sur le roman à succès d'Elena Ferrante (aussi en 2019) complètent l'offre du Club illico pour cette prochaine année, qui s'annonce franchement bien remplie.