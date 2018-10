Au moins deux candidats semblent intéressés à affronter Donald Trump lors de la présidentielle de 2020 aux États-Unis: l'ancien maire de New York Michael Bloomberg est à nouveau officiellement membre du Parti démocrate, et Michael Avenatti, l'avocat de la vedette porno Stormy Daniels, sollicite des appuis au sein de la même formation.

M. Bloomberg a annoncé mercredi qu'il s'était réinscrit en tant que démocrate, ce qui prendra une tout autre dimension s'il décide de briguer la présidence face à Donald Trump en 2020.

M. Bloomberg a expliqué sur les réseaux sociaux que "nous avons besoin des démocrates pour fournir (l'équilibre) dont notre nation a tant besoin".

Il n'a pas dit quand il décidera de se lancer, ou non, dans la course à la présidence.

M. Bloomberg a effectué trois mandats à la mairie de New York. Il a été, au fil des ans, un démocrate, un républicain et un indépendant. Il a envisagé à deux reprises de se porter candidat à la présidence comme indépendant.

M. Bloomberg a déjà offert des fonds et des appuis à des candidats démocrates. Il a notamment dénoncé les positions républicaines concernant l'avortement et le contrôle des armes.

De son côté, M. Avenatti a récemment rencontré des stratèges démocrates dans un des restaurants les plus en vue de Washington. Il n'a pas expliqué où il trouverait les fonds et les employés nécessaires à une campagne présidentielle, mais au moins deux participants à la rencontre révèlent qu'il s'est présenté comme l'un des rares démocrates capables d'échanger coup pour coup avec M. Trump.

Tout inhabituelle soit-elle, la candidature de M. Avenatti suscite un certain intérêt: des événements démocrates auxquels il a participé au New Hampshire et dans l'Iowa se sont déroulés à guichets fermés, il sera en Caroline du Sud dans quelques jours et on l'attend de nouveau au New Hampshire le 22 octobre.

M. Avenatti a fondé plus tôt cette semaine un comité fédéral d'action politique, The Fight PAC, ce qui lui permettra d'appuyer des candidats démocrates, de payer ses déplacements politiques et de constituer une liste de partisans.

M. Avenatti est l'avocat de Stormy Daniels, la vedette de films pornographiques qui dit avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump et avoir ensuite été payée pour se taire.

