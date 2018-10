Stéphanie Boulay dévoile, ce mercredi 10 octobre, le vidéoclip de la chanson Ta fille, premier extrait de son premier album solo, Ce que je te donne ne disparaît pas.

Dans la vidéo, réalisée par Caraz (qui a aussi signé le plus récent clip de Marie-Mai), la finaliste d'Occupation Double Bali Joanie Perron joue les starlettes au milieu de décors appartenant à une autre époque.

La jeune femme se maquille, se parfume et enfile des robes glamour. Des images collant parfaitement aux paroles de la chanson, que l'auteure-compositrice-interprète a décrit comme sa «plus personnelle et intime en carrière» dans les pages d'Urbania Musique.

Au cours de cette même entrevue accordée au site Urbania Musique, Stéphanie Boulay a exprimé son désir de se tourner vers une femme qui, comme elle, ne fait pas l'unanimité, pour mettre un visage sur ses élans musicaux.

«C'est Joanie Perron que j'ai vue, ce soir-là d'insomnie, dans ma tête. Une femme que j'ai tour à tour jugée, réprouvée, puis mieux saisie et mieux aimée, une femme qui a créé en moi, et autour de moi, questions et conflits multiples. Une femme qui, finalement, me ressemble un peu, je crois.»

La sortie du premier album solo de Stéphanie Boulay, Ce que je te donne ne disparaît pas, est prévue pour le 2 novembre 2018.

À voir également :