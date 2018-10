EREVAN, Arménie — Le premier ministre canadien Justin Trudeau et le premier ministre désigné du Québec François Legault sont arrivés en Arménie, mercredi, pour le sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en espérant avoir balayé sous le tapis l'enjeu de la course à la direction que mène Michaëlle Jean, contre vents et marées. C'était sans compter la combativité de la candidate.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont désavoué, mardi, l'ancienne gouverneure générale à l'aube de l'ouverture de la rencontre d'Erevan. La candidate, qui comptait déjà ses appuis sur les doigts d'une main, se retrouvait donc désormais encore plus isolée face à sa rivale, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo.

Mais la Canadienne s'accroche, et elle considère apparemment que son sort n'est pas encore tout à fait scellé. En fait, elle semble nier l'existence du "consensus" auquel Ottawa et Québec ont signifié leur intention de se rallier. "Un consensus suppose un débat qui doit se faire dans les règles", a fait valoir dans un courriel son porte-parole, Bertin Leblanc.

"Le sommet commençant demain (jeudi), nul doute que cette discussion aura lieu entre les chefs d'États et de gouvernements à huis clos", a-t-il ajouté dans ce message envoyé alors que Justin Trudeau et François Legault étaient au-dessus de l'Atlantique, en route vers le sommet de la Francophonie.

Ni l'un ni l'autre des dirigeants n'avaient à son horaire une rencontre bilatérale avec Michaëlle Jean. Celle-ci sera l'hôte d'un déjeuner officiel auquel le premier ministre du Canada doit prendre part, jeudi, alors que s'ouvrira dans la capitale arménienne le XVIIe sommet de la Francophonie.

L'élection au poste de secrétaire général de l'OIF se fait traditionnellement par consensus et non par vote. Au gouvernement Trudeau, on a tenté de convaincre la candidate que ses chances étaient quasi nulles de l'emporter, mais en vain. Face à ce constat, Ottawa a retiré son appui et signifié son intention de se rallier à un consensus.

C'est un grand honneur d'ouvrir ce Forum économique et numérique organisé par l'Arménie, pays hôte du @SommetEVN18. Ces occasions de rencontres comme celle-ci, entre décideurs publics et acteurs économiques privés sont des temps importants pour la @OIFfrancophonie économique. pic.twitter.com/OMAUlf3lpR — Michaëlle Jean (@MichaelleJeanF) 10 octobre 2018

Si elle s'incline, Michaëlle Jean aura été la secrétaire générale au règne le plus court à la barre de l'organisation. Ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Boutros Boutros-Ghali, sont tous deux demeurés aux commandes de la Francophonie pendant plus d'une décennie. Le poste de secrétaire général de l'organisation fondée en 1970 a été créé en 1997.

Rencontre Legault-Kagame

Le tout premier dirigeant que rencontre François Legault à son baptême sur la scène internationale est le controversé président rwandais Paul Kagame, qui fait l'objet de nouvelles allégations entourant son implication dans le génocide de 1994.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) s'entretenait avec le dirigeant africain dans un hôtel d'Erevan, en Arménie, tard mercredi soir, quelques heures à peine après être arrivé sur place.

#LePanel



Ottawa et Québec larguent Michaëlle Jean : « On voulait davantage préserver les intérêts du Canada que protéger une candidate qui était vouée à se casser les dents lors du Sommet de la Francophonie. - Madeleine Blais-Morin #polqc#polcanpic.twitter.com/jAnhhIDSoS — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) 9 octobre 2018

Ce tête-à-tête officiel, qui précède celui prévu avec Justin Trudeau, survient après que François Legault eut confirmé qu'il comptait se rallier au consensus s'étant dessiné autour de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo.

Il s'est tourné vers Twitter, mardi, pour faire part de son intention d'appuyer "une candidature provenant de ce continent (l'Afrique)", disant vouloir endosser une personne susceptible de faire la promotion de la langue française et de "la gouvernance démocratique".

Or, le président du Rwanda n'est pas un modèle en cette matière, selon des organisations humanitaires qui l'ont accusé d'avoir réprimé les droits de ses concitoyens, en particulier lors du dernier scrutin qu'il a remporté avec près de 99 pour cent des voix.

Qui plus est, le quotidien The Globe and Mail faisait état dans son édition de mardi de l'existence de nouvelles preuves voulant que les forces pro-Kagame auraient été impliquées dans l'attentat qui a marqué le déclenchement du génocide rwandais de 1994.

Le président du Rwanda se trouve dans la capitale arménienne dans le cadre du XVIIe sommet de la Francophonie, qui s'ouvrira officiellement jeudi.

Élu le 1er octobre dernier, le leader caquiste réalise avec ce déplacement en sol arménien ses premiers pas sur la scène internationale. Il doit profiter de son passage pour rencontrer d'autres chefs d'États et de gouvernements.