Voici à quoi ressemblera la collection Moschino x H&M

Chaque automne, on attend avec fébrilité la fameuse capsule entre H&M et la fameuse maison de couture choisie pour avoir accès à des modèles griffés sans casser sa tirelire. Eh bien voici enfin un avant-goût de ce que la collaboration entre H&M et Moschino nous réserve le 8 novembre prochain dans les boutiques sélectionnées.

Ce qu'on peut en dire? Ne cherchez plus vos tenues pour vos partys de Noël... vous allez être servis. Qui de mieux pour incarner cette campagne? Gigi bien sûr!

Au programme du cuir, du doré, de l'argenté, du vinyle, attention ça en jette plein les yeux façon années 80, sans oublier les chaînes et les cuissardes, les modèles ultra courts et sexy. Sortez les boules disco et c'est parti!

On ne pouvait pas s'attendre à moins de Jeremy Scott - le directeur créatif de la marque - et de la marque italienne Moschino.

Autres mannequins de cette campagne: Stella Maxwell, Soo Joo Park, Imaan Hammam, Vittoria Ceretti, Rianne Von Rompaey, Yasmin Wijnaldum, Oumie, Valentina Sampaio et Leyna Bloom. Que du beau monde!

Pas envie de faire la fête après tout ça?

Sans oublier qu'il y en aura aussi pour Pitou comme on vous l'annonçait en septembre.